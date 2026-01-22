אוסטרליה קיימה היום (חמישי) יום אבל לאומי לזכר 15 בני האדם שנרצחו בפיגוע הירי הקשה בחוף בונדי בסידני, שאירע לפני כשישה שבועות במהלך אירוע לציון חג החנוכה. דגלים ברחבי המדינה הורדו לחצי התורן, ובמרכז היום עמד טקס זיכרון ממלכתי בבית האופרה האייקוני של סידני.

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי מסר כי מדובר ביום שמטרתו "לזכור ולהוקיר את חייהם של 15 בני אדם שנקטעו באכזריות". הוא הדגיש כי המדינה כולה מחבקת את הקהילה היהודית, שהותקפה בשל זהותה היהודית בלבד.

הפיגוע התרחש כאשר אב ובנו פתחו באש במהלך אירוע חנוכה בחוף בונדי, באחד מאזורי הבילוי הפופולריים ביותר בסידני. 15 בני אדם נרצחו במקום, במה שהוגדר כאירוע הירי ההמוני הקשה ביותר באוסטרליה מזה עשרות שנים. על פי חקירת המשטרה, שני המחבלים פעלו בהשראת ארגון דאעש הרצחני, והממשלה האוסטרלית הגדירה את המעשה כפעולת טרור אנטישמית מובהקת.

בין הנרצחים היה הרב אלי שלנגר הי"ד משליחי חב"ד, שנרצח בסמוך לבחור הישיבה יהודה לייב לזרוב שנפצע קשה בפיגוע. לזרוב, שהגיע לאוסטרליה חודשים ספורים קודם הפיגוע כדי לסייע לשלוחי חב"ד באזור, עבר עד כה 11 ניתוחים מורכבים ונמצא במסע החלמה ארוך.