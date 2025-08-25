במהלך הפגנת ענק פרו-פלסטינית שהתקיימה בבריסביין (אוסטרליה) בימים האחרונים, מוקד תשומת הלב נמשך אל אירוע חריג שבו אדם אחד שעוכב על ידי המשטרה.

האירוע התרחש ביום ראשון, כאשר גבר בן 52, לבוש בחולצה עם הכיתוב "קורבנות אינם מחזיקים בני ערובה" ואוחז בדגל הלאומי של אוסטרליה, עמד על גשר מעל צועדי המחאה בסאות' בנק. האדם צעק את ההמנון הלאומי כלפי המפגינים שצעדו למטה. המפגינים הגיבו בקריאות בוז, ובעוד המתח הלך וגבר, נצפו שוטרים מושכים אותו מהמקום.

בתחילה, השוטרים במקום אמרו לו שיש לו את הזכות להיות שם, אך הזהירו אותו מפני התגרות. אולם, לאור ההסלמה, המשטרה בחרה לפעול. מפקד המשטרה בפועל, רייס ויילדמן, אישר כי הגבר עוכב אך לא נעצר, והסביר שההחלטה התבססה על חשד ל"הפרת סדר". ויילדמן הוסיף כי הגבר הוסר מקרבת הפארק והובא למקום אחר, שם שוחרר ללא אישום. הוא הדגיש כי העיכוב נועד "במידה רבה למען ביטחונו שלו" עקב הקונפליקט שהתפתח בינו לבין קבוצת המחאה.

למרות ההסברים הרשמיים, האירוע עורר סערה ברשתות החברתיות. עשרות טענו שהגבר נעצר אך ורק בשל הנפת הדגל האוסטרלי.

חלק מהפוסטים הללו צברו אלפי לייקים ותגובות שהביעו שאט נפש. לדוגמה, העמוד של ועידת הפעולה הפוליטית השמרנית באוסטרליה פרסם: "בוקר טוב לכולם למעט אלו שחושבים שמעצר של מישהו על הנפת דגל אוסטרלי זה בסדר". למרות זאת, המשטרה נותרה נחושה בדעתה כי הגבר לא נרדף או נעצר, אלא עוכב מסיבות אחרות לגמרי.