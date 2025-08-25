כיכר השבת
תיעוד מקומם

מול רבבות: תומך ישראל נעצר בהפגנה פרו-פלסטינית באוסטרליה | צפו

במהלך הפגנה פרו-פלסטינית ענקית בבריסביין בסוף השבוע, נעצר אדם שתמך בישראל ונשא דגל אוסטרליה | באופן מפתיע הוא עוכב על ידי המשטרה (חדשות בעולם)

תמוך ישראל נעצר ע"י המשטרה (צילום: רשתות חברתיות)

במהלך הפגנת ענק פרו-פלסטינית שהתקיימה בבריסביין (אוסטרליה) בימים האחרונים, מוקד תשומת הלב נמשך אל אירוע חריג שבו אדם אחד שעוכב על ידי המשטרה.

האירוע התרחש ביום ראשון, כאשר גבר בן 52, לבוש בחולצה עם הכיתוב "קורבנות אינם מחזיקים בני ערובה" ואוחז בדגל הלאומי של אוסטרליה, עמד על גשר מעל צועדי המחאה בסאות' בנק. האדם צעק את ההמנון הלאומי כלפי המפגינים שצעדו למטה. המפגינים הגיבו בקריאות בוז, ובעוד המתח הלך וגבר, נצפו שוטרים מושכים אותו מהמקום.

בתחילה, השוטרים במקום אמרו לו שיש לו את הזכות להיות שם, אך הזהירו אותו מפני התגרות. אולם, לאור ההסלמה, המשטרה בחרה לפעול. מפקד המשטרה בפועל, רייס ויילדמן, אישר כי הגבר עוכב אך לא נעצר, והסביר שההחלטה התבססה על חשד ל"הפרת סדר". ויילדמן הוסיף כי הגבר הוסר מקרבת הפארק והובא למקום אחר, שם שוחרר ללא אישום. הוא הדגיש כי העיכוב נועד "במידה רבה למען ביטחונו שלו" עקב הקונפליקט שהתפתח בינו לבין קבוצת המחאה.

למרות ההסברים הרשמיים, האירוע עורר סערה ברשתות החברתיות. עשרות טענו שהגבר נעצר אך ורק בשל הנפת הדגל האוסטרלי.

חלק מהפוסטים הללו צברו אלפי לייקים ותגובות שהביעו שאט נפש. לדוגמה, העמוד של ועידת הפעולה הפוליטית השמרנית באוסטרליה פרסם: "בוקר טוב לכולם למעט אלו שחושבים שמעצר של מישהו על הנפת דגל אוסטרלי זה בסדר". למרות זאת, המשטרה נותרה נחושה בדעתה כי הגבר לא נרדף או נעצר, אלא עוכב מסיבות אחרות לגמרי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר