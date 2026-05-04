ממשלת אוסטריה הכריזה היום (שני) על שלושה דיפלומטים רוסים כאישיות בלתי רצויה והורתה על גירושם מהמדינה.

הצעד ננקט לאחר שנחשף כי על גגות של מבנים דיפלומטיים רוסיים בווינה, ובראשם מתחם מגורים של הצוות, הוקם מערך צפוף של אנטנות וצלחות לוויין המכונה "יער אנטנות".

​על פי הודעת הממשלה, שירותי המודיעין הפנימיים הזהירו במשך תקופה ארוכה כי התשתיות הללו אינן מיועדות לצרכים דיפלומטיים סטנדרטיים, אלא משמשות ליירוט תקשורת לוויינית של מדינות אחרות.

שרת החוץ, באטה מיינל-רייזינגר, אישרה כי השלושה כבר עזבו את שטח המדינה והבהירה כי "זה בלתי קביל שחסינות דיפלומטית תשמש לביצוע ריגול".

​סילביה מאייר, העומדת בראש המנהלת לביטחון המדינה והמודיעין, סירבה לפרט על מועד הגירוש המדויק, אך ציינה כי האיום הנשקף מהמתקנים נובע מהגודל והטבע שלהם. גירוש זה מעלה ל-14 את מספר הדיפלומטים הרוסים שאוסטריה הרחיקה משטחה מאז שנת 2020.

​וינה משמשת כמרכז עולמי לארגונים בינלאומיים, בהם הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה וסוכנויות של האו"ם, דבר המביא לנוכחות דיפלומטית ענפה של מעצמות.

המוניטין של העיר כמרכז לביצוע פעולות מודיעין תחת כיסוי דיפלומטי מוכר לרשויות המקומיות מזה עשרות שנים.

​בעוד ששגרירות רוסיה בווינה נמנעה ממתן תגובה ישירה, סוכנות הידיעות הרוסית RIA דיווחה כי במוסקבה מתכוונים להגיב בחריפות על ההחלטה האוסטרית. רשת השידור האוסטרית ORF, שדיווחה לראשונה על המהלך, ציינה כי המגורשים הועסקו כעובדי שגרירות מן המניין.