שירות הביטחון הממלכתי של אזרבייג'ן (DTX) הודיע הבוקר (שלישי) כי סיכל פיגוע טרור חמור שתוכנן נגד שגרירות ישראל בבירה באקו.

על פי ההודעה, שלושה מחבלים המזוהים עם ארגון הטרור דאעש, משלוחת "ויליאת ח'וראסאן", נעצרו כשהם חמושים בנשק חם ובמטעני חבלה, רגע לפני יציאה לביצוע הפיגוע.

הסיכול התרחש זמן קצר לאחר ביקורו המדיני של שר החוץ גדעון סער באזרבייג'ן, במהלכו נועד עם הנשיא אילהם אלייב. גורמי ביטחון מקומיים מסרו כי החוליה הייתה תחת מעקב מודיעיני ממושך, והמעצר בוצע בטרם נשקפה סכנה ממשית לדיפלומטים ישראלים.

בפשיטה על מקום מסתורם של המחבלים נתפסו רובים, תחמושת ומטעני חבלה מאולתרים. מהחקירה הראשונית עולה כי החשודים ערכו תצפיות על מבנה השגרירות ועל נתיבי תנועה של אנשי הסגל הדיפלומטי.

שלושת העצורים, אזרחי אזרבייג'ן, זוהו כמי שפעלו בהנחיית פעילי טרור בחו"ל. אלו הם השמות שהותרו לפרסום על ידי השלטונות בבאקו:

גולייב אילגאר אילחאם אוגלו (יליד 2000), המכונה "אבו זר אל-מוהאג'יר".

פירייב אמין אלשאד אוגלו (יליד 2005), המכונה "עבדורשיד".

אליזאדה אלווין סנאן אוגלו (יליד 2005), המכונה "עבדוררחמן אל-אזרי".

האירוע מצטרף לאיומים קודמים שנרשמו בתקופה האחרונה נגד יעדים יהודיים וישראליים במדינה. כזכור, בחודש נובמבר האחרון הועברה ועידת רבני אירופה מבאקו לירושלים, בעקבות התרעות ביטחוניות והמלצת גורמי הביטחון בישראל. הוועידה נפתחה השבוע בירושלים.

בשירות הביטחון האזרבייג'ני מציינים כי המדינה מתמודדת בשנים האחרונות עם פעילות של שלוחות דאעש לצד ניסיונות חתרניים של גורמים פרו-איראניים, הפועלים לערעור היציבות ולפגיעה בקשרים ההדוקים בין אזרבייג'ן לישראל.

בראש האיומים הללו עומד ארגון ה"חוסייניון" (Husseiniyyun), המכונה בפי מומחי ביטחון באזור "חיזבאללה של הקווקז". מדובר בקבוצה חמושה המזוהה עם האידיאולוגיה של המהפכה האיראנית, שפועלת כפרוקסי טיפוסי במטרה לערער את היציבות בבאקו ולפגוע ביחסי המדינה עם ישראל.

בעקבות סיכול הפיגוע, תוגברה האבטחה סביב מוסדות יהודיים וישראליים במדינה, והקשר הביטחוני בין ירושלים לבאקו נמשך בדרגים הגבוהים.