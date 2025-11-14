תאגיד השידור הבריטי BBC פרסם התנצלות רשמית בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות פרסום קטע בסרט תיעודי שבו נערך נאום של טראמפ באופן שהציג אותו כאילו הוא מעודד אלימות.

בהודעת ה-BBC נמסר כי עורכי הדין של התאגיד שלחו מכתב רשמי לצוות המשפטי של טראמפ, וכי יו"ר התאגיד, סמיר שאה, שלח לבית הלבן מכתב אישי שבו הביע צער על העריכה ששולבה בתוכנית Panorama.

עם זאת, ה-BBC הדגיש כי אינו מקבל את דרישת טראמפ לפיצוי על סך מיליארד דולר, וטען כי אין בסיס לתביעת דיבה: "בעוד ה-BBC מצר בכנות על האופן שבו נערך קטע הווידאו, אנו מתנגדים בתוקף לטענה שיש בסיס לתביעת לשון הרע".

הסערה החלה לאחר שידור הסרט Trump: A Second Chance, שבו שולבו שני קטעים שונים מנאומו של טראמפ לכדי רצף מלאכותי, שנראה כאילו הנשיא קורא להסתערות על הקפיטול. הסרט הוסר לאחר מכן משירותי ה-BBC.

במקביל, פורסם בבריטניה דוח חריף על סיקור מוטה בתאגיד, במיוחד ביחס למלחמה בעזה. הדוח, שנכתב בידי היועץ מייקל פרסקוט ופורסם ב-Telegraph, טען כי הנהלת ה-BBC כשלה בתיקון כשלים מהותיים ואף התעלמה מחלקם.

על רקע הביקורת, מנכ"ל התאגיד טים דיווי ומנהלת חטיבת החדשות דברה טרנס הודיעו על התפטרותם.