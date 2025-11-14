כיכר השבת
הסערה נמשכת

ה-BBC מתנצל בפני טראמפ – אך מסרב לשלם פיצוי; "אין בסיס לתביעה"

תאגיד השידור הבריטי מודה כי ערך באופן מטעה קטע מנאום הנשיא, אך דוחה את דרישת הפיצוי: "אין בסיס לתביעת דיבה" | הסערה כבר הובילה להתפטרות של בכירים ברשת (בעולם)

טראמפ נגד BBC (צילום: הבית הלבן, שאטרסטוק)

תאגיד השידור הבריטי BBC פרסם התנצלות רשמית בפני נשיא ארצות הברית , בעקבות פרסום קטע בסרט תיעודי שבו נערך נאום של טראמפ באופן שהציג אותו כאילו הוא מעודד אלימות.

בהודעת ה-BBC נמסר כי עורכי הדין של התאגיד שלחו מכתב רשמי לצוות המשפטי של טראמפ, וכי יו"ר התאגיד, סמיר שאה, שלח לבית הלבן מכתב אישי שבו הביע צער על העריכה ששולבה בתוכנית Panorama.

עם זאת, ה-BBC הדגיש כי אינו מקבל את דרישת טראמפ לפיצוי על סך מיליארד דולר, וטען כי אין בסיס לתביעת דיבה: "בעוד ה-BBC מצר בכנות על האופן שבו נערך קטע הווידאו, אנו מתנגדים בתוקף לטענה שיש בסיס לתביעת לשון הרע".

הסערה החלה לאחר שידור הסרט Trump: A Second Chance, שבו שולבו שני קטעים שונים מנאומו של טראמפ לכדי רצף מלאכותי, שנראה כאילו הנשיא קורא להסתערות על הקפיטול. הסרט הוסר לאחר מכן משירותי ה-BBC.

במקביל, פורסם בבריטניה דוח חריף על סיקור מוטה בתאגיד, במיוחד ביחס למלחמה בעזה. הדוח, שנכתב בידי היועץ מייקל פרסקוט ופורסם ב-Telegraph, טען כי הנהלת ה-BBC כשלה בתיקון כשלים מהותיים ואף התעלמה מחלקם.

על רקע הביקורת, מנכ"ל התאגיד טים דיווי ומנהלת חטיבת החדשות דברה טרנס הודיעו על התפטרותם.

