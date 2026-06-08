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איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר בן גביר, הוא הגיב בעקיצה

איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה | כל הפרטים על ההליך המשפטי (בעולם)

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פעילי המשט ובן גביר

בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה: איטליה הודיעה כי היא פותחת בחקירה פלילית נגד השר לבטחון לאומי .

ההודעה הגיעה לאחר שעורכי דין, ארגונים פרו־פלסטיניים ומומחי משפט בינלאומי פנו לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג בבקשה להרחיב את החקירה הקיימת על המצב בשטחים הפלסטיניים, כך שתכלול גם את אירועי "משט סומוד העולמי" במאי האחרון.

המגישים טענו כי חלק מהפעילים דיווחו על התעללות, מכות והשפלה במהלך המעצר, וכי יש לבחון את האירועים במסגרת החקירה המתנהלת של ה־ICC בנוגע לשטחים הפלסטיניים, הכוללת חשדות לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות מאז 2014.

הפונים התייחסו גם לסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שלטענת הפונים מעלה שאלות לגבי אופן הטיפול במשתתפי המשט. הסרטון בו נראה בן גביר לועג לפעילי המשט כשפניהם ברצפה גרר תגובות זועמות ברחבי העולם.

לפי הדיווח, מדובר בבקשה להרחיב את החקירה הקיימת, ולא בהחלטה רשמית של בית הדין לפתוח תיק חדש נגד גורם כלשהו.

בן גביר הודיע בתגובה: "ארץ המגף הפכה לארץ הכפכף. ישראל אינה ילדת כאפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמינו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמינו".

איתמר בן גבירהתעללותסרטון ויראליבית הדין הבינלאומי בהאגהמשט לעזה

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מה שנכון נכון בן גביר מבין בנעליים חחחחחחח
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