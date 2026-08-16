סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה־11 - האישה קפצה ( צילום: מסך )

רגעים דרמטיים נרשמו בברלין כאשר אישה שנלכדה בקומה ה־11 של בניין מגורים בוער נאלצה לבצע קפיצה מסוכנת אל סל החילוץ של הכבאים. הסולם שהגיע למקום הצליח להגיע רק עד הקומה התשיעית, והאישה נותרה מעליו, כשהאש והעשן מתקרבים.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון ברובע פרידריכסהיין, סמוך לתחנת הרכבת אוסטבאנהוף. האש פרצה בסביבות השעה 6:30 בבוקר בדירה בקומה ה־11 של בניין רב קומות בן 21 קומות, ובהמשך התפשטה לדירה שמעליה. כאשר הכבאים הגיעו למקום, התברר כי המצב בקומות העליונות מסוכן במיוחד. האישה שנלכדה בקומה ה־11 הגיעה אל החלון והמתינה מחוץ לבניין, בעוד צוותי החילוץ ניסו למקם את סל ההצלה בנקודה שתאפשר לה להגיע אליו. אלא שהסולם האווירי לא הצליח להגיע עד הקומה שבה שהתה. לפי הדיווחים, הוא הגיע בערך עד הקומה התשיעית, ולכן נוצר פער משמעותי בין האישה לבין סל החילוץ.

סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה־11 - האישה קפצה - צילום: רשתות חברתיות סולם הכבאים לא הצליח להגיע לקומה ה־11 - האישה קפצה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:09

בסרטונים שתיעדו את האירוע נראית האישה כשהיא תלויה מחוץ לחלון הבוער. הכבאים מכוונים אותה לעבר סל ההצלה, ואז, ברגע שבו האש מתקרבת, היא משחררת את אחיזתה וקופצת מטה.

למרבה המזל, היא נחתה בתוך סל החילוץ והכבאים הורידו אותה בבטחה אל הקרקע. דובר שירותי הכבאות תיאר את פעולת החילוץ כדרמטית במיוחד.

השריפה עצמה התפשטה במהירות בבניין, ובמהלך האירוע פונו כל דיירי המגדל. לפי הדיווח הראשוני של סוכנות הידיעות אי־פי, כחמישה בני אדם נפגעו, כאשר חומרת הפגיעות לא הייתה ידועה בשלב הראשון. דיווחים מאוחרים יותר בכלי תקשורת אחרים מסרו מספרים גבוהים יותר, ולכן מספר הנפגעים הסופי אינו חד־משמעי בשלב זה.

הכבאים הצליחו להשתלט על השריפה בתוך פחות משלוש שעות.