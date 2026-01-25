כיכר השבת
המועדון הקשוח 2026

מ-559 מיליארד ל-2.6 טריליון: הזינוק של המיליארדרים בעשור של משברים

בזמן שהכלכלה העולמית משנה פניה, הונם של עשירי התבל זינק לשיאים דמיוניים שמשכתבים מחדש את מושג הכוח הכלכלי |כיצד מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יצרו צמרת עושר חדשה והותירו ענקי עבר הרחק מאחור? (חדשות בעולם)

מאסק - אליסון - פייג' (צילום: שאטרסטוק)

בעשור האחרון, בזמן שהעולם התמודד עם אי-יציבות כלכלית ומשברי יוקר מחיה, הונם של עשרת האנשים העשירים בתבל זינק בצורה דמיונית מ-559 מיליארד דולר בשנת 2016 לכמעט 2.6 טריליון דולר בשנת 2026.

אם לפני עשור הון של 50 מיליארד דולר נחשב לכרטיס כניסה לצמרת העולמית, כיום סכום כזה אפילו אינו מבטיח מקום בעשירייה הראשונה.

בראש הפירמידה ניצב אילון מאסק, שהונו מוערך בכ-717.9 מיליארד דולר, סכום שצמח הודות לנסיקת ערך המניות של טסלה ו-SpaceX ומגדיר מחדש את מושג העושר המודרני.

הדרמה האמיתית מתרחשת בשינויי הדירוג המפתיעים: מייסדי , לארי פייג' וסרגיי ברין, זינקו למקומות השני והחמישי בהתאמה, כשהם רוכבים על גל הבינה המלאכותית שהזניק את שווי "אלפבית". במקביל, שמות מוכרים כמו ביל גייטס ובוורן באפט רשמו נפילה מפתיעה בדירוג, אך לא בשל כישלון עסקי; השניים בחרו לתרום עשרות מיליארדי דולרים מהונם לצדקה, מה שהוביל את גייטס למקום ה-17 ואת באפט למקום ה-10.

עולם העושר של 2026 פועל בקנה מידה שונה לחלוטין מזה שהכרנו, כאשר האדם העשיר ביותר כיום עשיר פי שמונה מהאדם שעמד בראש הרשימה לפני עשור בלבד. הצטרפותם של שחקנים חדשים כמו ג'נסן הואנג מנבידיה, שצמח בזכות מהפכת השבבים וה-AI, מדגישה כיצד הטכנולוגיה המודרנית מייצרת הון בקצב חסר תקדים, המעניק לקומץ אנשים כוח כלכלי השווה לתקציבי מדינות שלמות.

השאלה אינה עוד "כמה הם שווים", אלא כיצד הכוח הכלכלי העצום הזה מעצב מחדש את הפוליטיקה, החדשנות והעתיד של כולנו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר