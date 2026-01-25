בעשור האחרון, בזמן שהעולם התמודד עם אי-יציבות כלכלית ומשברי יוקר מחיה, הונם של עשרת האנשים העשירים בתבל זינק בצורה דמיונית מ-559 מיליארד דולר בשנת 2016 לכמעט 2.6 טריליון דולר בשנת 2026.

אם לפני עשור הון של 50 מיליארד דולר נחשב לכרטיס כניסה לצמרת העולמית, כיום סכום כזה אפילו אינו מבטיח מקום בעשירייה הראשונה.

בראש הפירמידה ניצב אילון מאסק, שהונו מוערך בכ-717.9 מיליארד דולר, סכום שצמח הודות לנסיקת ערך המניות של טסלה ו-SpaceX ומגדיר מחדש את מושג העושר המודרני.

הדרמה האמיתית מתרחשת בשינויי הדירוג המפתיעים: מייסדי גוגל, לארי פייג' וסרגיי ברין, זינקו למקומות השני והחמישי בהתאמה, כשהם רוכבים על גל הבינה המלאכותית שהזניק את שווי "אלפבית". במקביל, שמות מוכרים כמו ביל גייטס ובוורן באפט רשמו נפילה מפתיעה בדירוג, אך לא בשל כישלון עסקי; השניים בחרו לתרום עשרות מיליארדי דולרים מהונם לצדקה, מה שהוביל את גייטס למקום ה-17 ואת באפט למקום ה-10.

עולם העושר של 2026 פועל בקנה מידה שונה לחלוטין מזה שהכרנו, כאשר האדם העשיר ביותר כיום עשיר פי שמונה מהאדם שעמד בראש הרשימה לפני עשור בלבד. הצטרפותם של שחקנים חדשים כמו ג'נסן הואנג מנבידיה, שצמח בזכות מהפכת השבבים וה-AI, מדגישה כיצד הטכנולוגיה המודרנית מייצרת הון בקצב חסר תקדים, המעניק לקומץ אנשים כוח כלכלי השווה לתקציבי מדינות שלמות.

השאלה אינה עוד "כמה הם שווים", אלא כיצד הכוח הכלכלי העצום הזה מעצב מחדש את הפוליטיקה, החדשנות והעתיד של כולנו