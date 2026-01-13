כיכר השבת
העור שמדבר: מדענים ביפן פיתחו עור חכם שזוהר במקרה של מחלה

פריצת דרך דרמטית ביפן: מדענים פיתחו "עור זוהר" שמתריע על דלקות ומחלות ללא צורך בבדיקות דם פולשניות או בסוללות (חדשות בעולם)

חיישן חי - הדימה של העור המהונדס (צילום: AI)

פריצת דרך מדעית דרמטית שנחשפה בכתב העת Nature Communications עשויה לשנות את פני הרפואה המונעת: צוות חוקרים יפני מאוניברסיטת טוקיו פיתח "תצוגת חיישן חי" שתל עור מהונדס גנטית הפולט אור ירוק זוהר בתגובה לדלקת פנימית בגוף.

הפיתוח החדשני, שנוסה בהצלחה על מודלים של עכברים, מציע לראשונה ניטור ביולוגי רציף ואינטואיטיבי שאינו דורש בדיקות דם פולשניות, סוללות או מקורות מתח חיצוניים

החוקרים השתמשו בתאי גזע של העור והנדסו אותם גנטית כך שיגיבו לאותות דלקתיים בגוף, כאשר המערכת מזהה דלקת, התאים המהונדסים מייצרים חלבון פלואורסצנטי, ושטח העור המושתל פולט אור ירוק זוהר הנראה לעין. המשמעות היא אבחון אינטואיטיבי ורציף אפילו בבית ללא צורך בבדיקות דם פולשניות או במכשור רפואי מורכב.

עכבר מעבדה מגיב לחיישן (צילום: אוניברסיטת טוקיו)

ההיבט המדהים ביותר בחידוש הוא העובדה שהמערכת אינה זקוקה לסוללות, חוטים או טעינה. מכיוון שהחיישן מורכב מתאי עור חיים, הוא מתוחזק ומתחדש באופן טבעי על ידי הגוף עצמו. בניסויים שנערכו, החיישן שמר על תפקודו במשך למעלה מ-200 ימים, בזכות יכולת ההתחדשות הטבעית של האפידרמיס.

בעוד שהמחקר נמצא כרגע בשלבים פרה-קליניים, החוקרים כבר צופים עתיד שבו הטכנולוגיה תותאם לזיהוי מגוון רחב של מדדים פיזיולוגיים ומטבוליים. מעבר לבני אדם, החידוש עשוי לחולל מהפכה ברפואה הווטרינרית, שם בעלי חיים אינם יכולים לתקשר את תסמיני המחלה שלהם – העור שלהם פשוט "ידבר" בשמם.

