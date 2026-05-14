היהלום הכחול ( צילום: רשתות חברתיות )

עולם התכשיטים והאספנות עוצר את נשימתו: בית המכירות הפומביות "כריסטי'ס" (Christie’s) הכריז על העמדתו למכירה של אחד היהלומים המרהיבים והנדירים ביותר שנראו בעשורים האחרונים - יהלום ה-"Azure Blue". האבן היוצאת דופן תהיה גולת הכותרת של מכירת ה-"Magnificent Jewels" שתתקיים בז'נבה בחודש מאי הקרוב.

היהלום, שצורתו מלבנית (Step-cut) ומשקלו עומד על 11.22 קראט, הוגדר על ידי המכון הגמולוגי האמריקאי (GIA) בדרגת הצבע הגבוהה ביותר האפשרית: Fancy Vivid Blue. בנוסף לצבעו הכחול העמוק והמחשמל, האבן מתהדרת בדרגת ניקיון של "Internally Flawless" (נקי ללא רבב), שילוב שנחשב לנדיר ביותר ביהלומים בגודל כזה.

יהלומים כחולים הם מהאבנים היקרות והמבוקשות ביותר בעולם. צבעם הייחודי נוצר כתוצאה מנוכחות של יסוד הבורון בזמן התגבשות היהלום עמוק בבטן האדמה. מומחים בתחום מציינים כי רק חלק מזערי מהיהלומים הנכרים בעולם הם כחולים, ורק אחוז קטן מהם מגיע לדרגה של "Vivid Blue". "יהלום ה-Azure Blue הוא פלא אמיתי של הטבע," אמר נציג מטעם כריסטי'ס. "השילוב בין הגודל שלו, הצבע הבלתי מתפשר והחיתוך האלגנטי הופך אותו ליצירה שכל אספן חולם עליה. אנחנו מצפים להתעניינות גלובלית רחבה מצד משקיעים ואספנים פרטיים".

ברמת נקיון הגבוהה ביותר ( צילום: צילומסך )

גודל עצום ( צילום: צילומסך )

עיצוב בחתימת "גראף"

כדי להשלים את המראה המלכותי, היהלום משובץ בטבעת יוקרתית שיוצרה על ידי בית התכשיטים הנודע Graff. האבן הכחולה המרכזית מוקפת בשני יהלומים בולטים בחיתוך "בגט", המדגישים את צבעה הכחול העמוק ומעניקים לטבעת מראה קלאסי ונצחי.

במחיר ההתחלתי שלו עומד על כ-8 מליון דולר, אך ההערכות המוקדמות של המומחים לקראת המכירה מגיעות בין 20 ל-30 מיליון דולר, אולם בענף לא פוסלים אפשרות שהמחיר הסופי יהיה גבוה אף יותר. היסטוריית המכירות הפומביות מוכיחה כי יהלומים כחולים באיכות כזו נוטים לשבור שיאים, כפי שקרה בעבר עם יהלומים מפורסמים כמו ה-"Oppenheimer Blue".

המכירה הפומבית בז'נבה צפויה למשוך אליה את עשירי העולם, בחיפוש אחר הזדמנות נדירה להחזיק בפיסה של היסטוריה גאולוגית ואמנותית. עד שהפטיש המכירה הפומבית יכה בפעם האחרונה, ה-"Azure Blue" ימשיך להצית את הדמיון כסמל האולטימטיבי של יוקרה ונדירות.