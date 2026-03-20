משפחתם של בני זוג בריטים הכלואים באיראן טוענת כי הם משמשים “מגן אנושי” על רקע הלחימה המתמשכת במדינה, ומותחת ביקורת חריפה על התנהלות ממשלת בריטניה.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, לינדזי וקרייג פורמן נידונו לעשר שנות מאסר לאחר שהואשמו בריגול – אישומים שהם מכחישים. השניים נעצרו בינואר 2025 במהלך מסע אופנועים ברחבי העולם.

בנם של בני הזוג, ג’ו בנט, מסר כי הוריו מוחזקים בתנאים קשים במיוחד בכלא אווין בטהרן, הסמוך לאזורי תקיפה. לדבריו, פיצוץ שאירע בקרבת המתקן גרם לנזק במבנה האגף בו שוהה אביו, כאשר אסירים נאלצו להסתתר מתחת למיטות.

“הם חיים תחת זמזום בלתי פוסק של רחפנים”, אמר בנט. “הם שוהים בתאים קטנים עם חולדות ותיקנים, ישנים על מיטות מתכת ללא מזרנים וסובלים מכאב מתמשך”.

בנט טען עוד כי הוריו חשים נטושים, וכי הסיוע מצד ממשלת בריטניה היה “כמעט לא קיים מעבר לעזרה בסיסית”. לדבריו, גם פגישתו עם שרת החוץ הבריטית לא הביאה להתקדמות ממשית.

מנגד, ממשלת בריטניה גינתה את גזר הדין נגד בני הזוג והגדירה אותו “בלתי מוצדק לחלוטין”, והצהירה כי תמשיך לפעול לשחרורם.

הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הביטחונית באזור, כאשר בני המשפחה מזהירים כי עצם החזקת אזרחים זרים במתקנים סמוכים לאזורי לחימה מעמידה אותם בסכנה ממשית.