בריטי הכלוא בכלא אווין בטהראן הפנה היום (שני) קריאה דרמטית לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, וביקש ממנו "לצאת מהצללים" ולהגן בפומבי על חפותו וחפות אשתו מאשמות הריגול שהוטחו בהם, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

קרייג פורמן ואשתו לינדזי נידונו בפברואר האחרון לעשר שנות מאסר לאחר שאיראן האשימה אותם בריגול עבור בריטניה וישראל. בני הזוג, שנעצרו במהלך מסע אופנועים ברחבי העולם, הכחישו שוב ושוב את האשמות.

במסר קולי שהוקלט מתוך כלא אווין ונמסר לסוכנות הידיעות רויטרס, מסר פורמן כי הוא ואשתו חיים "באזור מלחמה" והאשים את ממשלת בריטניה בכישלון להגן על חפותם. "אתם יודעים שאנחנו חפים מפשע. צאו לפומבי עם המידע שיש לכם, התייצבו, צאו מהצללים ועזרו לנו. חיינו בסכנה מתמדת", אמר.

לדבריו, בני הזוג חשים "מאוכזבים, בודדים ומתוסכלים לחלוטין מהיעדר הגנה פומבית מצד האחראים בממשלה". הוא הוסיף כי טהראן ספגה מספר תקיפות אוויר של ארצות הברית וישראל, ופיצוץ סמוך לכלא אווין מוקדם יותר החודש גרם לנזק למבנה ואילץ אסירים להסתתר מתחת למיטות.

פגיעה במקור מחיה חיוני: האיום החדש של איראן על ישראל אריה רוזן | 10:36

כזכור, בנם של בני הזוג טען כי הוריו מוחזקים בתנאים קשים במיוחד בכלא אווין, הסמוך לאזורי תקיפה. לדבריו, פיצוץ שאירע בקרבת המתקן גרם לנזק במבנה האגף בו שוהה אביו, כאשר אסירים נאלצו להסתתר מתחת למיטות. "הם חיים תחת זמזום בלתי פוסק של רחפנים", אמר.

ממשלת בריטניה גינתה את גזר הדין נגד בני הזוג והגדירה אותו "בלתי מוצדק לחלוטין", והצהירה כי תמשיך לפעול לשחרורם. עם זאת, פורמן טען כי הסיוע הבריטי היה מוגבל ולא הביא להתקדמות ממשית.

הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת באזור ומלחמת ארצות הברית-איראן. דיווחים קודמים חשפו כי "אווירת נקמה" שוררת בכלא אווין בעקבות התקיפות הישראליות, כאשר עורכי דין ואסירים לשעבר טענו כי המשטר האיראני מתכנן להוציא להורג מאות אסירים באשמת ריגול למען ישראל.

כלא אווין, הידוע לשמצה בזכות תנאיו האכזריים, משכן אסירים פוליטיים ומתנגדי משטר. על פי הערכות, כ-15 אלף אסירים מוחזקים במתקן, והוא ידוע בהפרות זכויות אדם חמורות לרבות עינויים ובידוד פסיכולוגי.