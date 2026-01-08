בריטניה ממשיכה לספק רגעים של פוליטיקה סוריאליסטית: מפלגת Reform UK של נייג'ל פרג', שמזוהה עם קו קשוח נגד הגירה וסיסמאות "בריטניה תחילה", בחרה במועמדת יוצאת דופן לראשות עיריית לונדון.

ליילה קנינגהאם, מוסלמית מאמינה ובת למהגרים ממצרים. הבחירה, שאפשר לכנותה אירונית במקצת, מצביעה על תפנית בלתי צפויה בסצנה הפוליטית המקומית.

קנינגהאם, לשעבר כתובעת בכירה במערכת המשפטית הבריטית, נאלצה לעזוב את תפקידה לאחר שהשמיעה הערות פוליטיות שנחשבו "טעונות" והפרו את כללי האתיקה המחמירים של עובדי המדינה. כעת, היא מתהדרת בהבטחות להיות "השריף החדש של לונדון", ולהיאבק בפשיעת סכינים, סמים וכנופיות, תוך שהיא מותחת ביקורת חריפה על ראש העיר הנוכחי, סאדיק קאן.

הקמפיין שלה כולל גם התחייבויות שמיועדות למשוך את הלונדונים המתוסכלים משגרת העיר: ביטול אזור הפליטה המופחתת (ULEZ), תוך שהיא מבקרת את "מלחמת הנהגים" שמדיניות זו מייצרת, ותיאור נוסטלגי של "ימי התהילה" של לונדון, כשהרחובות היו בטוחים יותר והשוטרים יכלו לגור בעיר.

כך יוצא שבבירה שבה המתח סביב זהות והגירה בשיאו, המפלגה הלאומנית ביותר מציבה חזית מוסלמית כנגד ראש עיר מוסלמי מכהן, היא המחשה חיה עד כמה הפוליטיקה הבריטית יכולה להיות בלתי צפויה.