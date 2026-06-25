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"מאפשר רצח עם": מחאת ענק נגד בית הקפה שגירש חבר קונגרס יהודי

עשרות מפגינים פרו-ישראלים הגיעו לבית קפה בברוקלין שסירב לשרת את חבר הקונגרס דן גולדמן בשל עמדותיו | משרד המשפטים פתח בבדיקת המקרה (בעולם)

תמונתו של גולדמן רוכש בחנות, אותה פרסמה החנות

עשרות מפגינים פרו-ישראלים התאספו מחוץ לבית קפה בברוקלין, לאחר שבית העסק הודיע כי חבר הקונגרס היהודי דן גולדמן אינו רצוי במקום בשל עמדותיו הפרו-ישראליות.

הסערה החלה לאחר שגולדמן נכנס לבית הקפה עם בתו, ורכש קפה כאות תודה לעובדת שאפשרה לבתו להשתמש בשירותים. מאוחר יותר פרסם בית הקפה ברשתות החברתיות פוסט שבו תקף אותו וכינה אותו "מאפשר רצח עם". בהמשך אף הוחזר לו התשלום והוא התבקש שלא לשוב למקום.

ג'יין זרקל, ממארגנות המחאה, אמרה: "אנחנו גאים בזהות היהודית שלנו ולא ניתן לעסקים להכתיב ליהודים איזו עמדה מותר להם להחזיק לגבי ישראל". לדבריה, "הוא נכנס לקנות כוס קפה, לא לנהל ויכוח על מדיניות חוץ".

המחאה משכה גם את תשומת לב משרד המשפטים האמריקני, שפתח בבדיקת האירוע. מנגד, מפגינים פרו-פלסטינים הגיעו אף הם למקום והניפו דגלי פלסטין.

גולדמן מתח ביקורת על ההאשמות נגדו ואמר: "הרעיון להאשים אדם שאינכם מכירים בתמיכה ברצח עם הוא פשוט מטורף. אנחנו צריכים להיות טובים יותר מזה".

אנטישמיותמחאהבית קפהפרו פלסטיניםחבר קונגרס

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