בפאתי השכונה החרדית: ירי נפתח במסעדה בברוקלין, פצועים במקום

אירוע ירי התרחש היום (ראשון) במסעדה בפאתי שכונת קראון הייטס בברוקלין - שכונה שבה שוכן מרכז חב"ד העולמי ובה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד.

מפרטים ראשונים עולה כי הירי התרחש ברחוב פרנקלין, מרחק ניכר ממרכז חב"ד ומהאזור היהודי, וככל הנראה לא היה מכוון כנגד יהודים.

באירוע, שאירע בסביבות השעה 5 לפנות בוקר שעון מקומי, נפגעו לפחות שבעה בני אדם והיורה נמלט מהזירה. מצוד מתנהל אחריו.

המסעדה שבה אירע הירי היא מסעדה ששייכת למהגרים. עובר אורח שתיעד את המסעדה אחרי הירי ציין כי במקום יש "הרבה דם וזה נראה רע". כך לפי דיווח של העיתונאי אריאל כהנא.

משטרת ניו יורק קראה לאזרחים להתרחק מאזור הירי והוסיפה כי לפי שעה אין עצורים בתקרית.

העסקן החב"די יעקב ברמן צייץ ברשת X: "הירי האחרון בקראון הייטס התרחש בבר ליד שדרת פרנקלין ורחוב קרול. בעוד שדיווחים בתקשורת הישראלית הצביעו על קשר לקהילה היהודית או לחב"ד, זה לא המקרה.

"המקום אינו כשר, ולמרות שהמיקום נמצא כחמישה רחובות מביתי, הוא אינו נמצא באזור בו ממוקמות חנויות כשרות. כולנו עצובים מאוד מהאירוע הטרגי הזה. מחשבותינו עם הקורבנות ומשפחותיהם. קראון הייטס ספגה יותר מדי אובדן קורע לב של חיים צעירים עקב אלימות נשק".