בסיומו של מרתון דיונים קדחתני בוועדה המשותפת לענייני גבול, פרסמו אמש (שבת) קמבודיה ותאילנד הצהרה דרמטית על הפסקת אש מיידית. ההסכם, שנחתם בנקודת המעבר האסטרטגית "פרום-באן פאק קארד", קובע כי החל מאתמול בצהריים נאסר כל שימוש בנשק, כולל תקיפות נגד יעדים צבאיים ותשתיות אזרחיות.

על פי הדיווחים המגיעים מהאזור, הכוחות בשטח קיבלו פקודה להישאר בעמדותיהם הנוכחיות, כאשר הוטל איסור מוחלט על תנועות כוחות פרובוקטיביות שעלולות להצית מחדש את חבית חומר הנפץ בגבול.

הציר הדיפלומטי: וושינגטון נכנסת לתמונה

למרות שההסכם נחתם בין שרי ההגנה המקומיים, העיניים מופנות לשיחה המסתורית שהתקיימה יומיים קודם לכן. ראש ממשלת קמבודיה, סמדץ׳ תיפאדי הון מאנט, קיים שיחה דחופה עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו.

במהלך השיחה, כך נודע, הפעיל רוביו את כובד משקלה של ארצות הברית כדי ללחוץ על השגת יציבות אזורית. מזכיר המדינה הבהיר כי וושינגטון רואה בשלום בין המדינות אינטרס אסטרטגי ותפעל לסייע בייצוב השטח. ראש הממשלה הקמבודי מצדו, חזר על מחויבותו לפתרון בדרכי שלום, אך הדגיש כי סימון הגבול הסופי נותר סוגיה בוערת שתידון בהמשך.

לוחמת סייבר ומוקשים: האתגרים שאחרי הירי

ההסכם החדש אינו מסתפק רק בשתיקת התותחים. הצדדים סיכמו על הקמת חזית מאוחדת נגד "מגיפות" חוצות גבולות: מהונאות סייבר וסחר בבני אדם ועד לפינוי מוקשים הומניטרי באזורי הלחימה.

כדי לוודא שהפסקת האש לא תהיה רק "נייר חסר ערך", הוחלט לחזק משמעותית את צוות המשקיפים של ארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), שיפקח מקרוב על תנועות הצבא. "המטרה היא למנוע דיסאינפורמציה ומידע כוזב שעלולים להוביל להסלמה נוספת", נכתב בהצהרה המשותפת.