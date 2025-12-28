כיכר השבת
עד הפיצוץ הבא

בלחץ אמריקני: קמבודיה ותאילנד הכריזו על הפסקת אש מיידית בגבול המדמם

לאחר שבועות של חילופי אש, שרי ההגנה חתמו על הסכם חירום בנקודת הגבול • "החל מהשעה 12:00 – הנשק שותק" • מאחורי הקלעים: שיחת טלפון גורלית בין רה"מ קמבודיה למזכיר המדינה האמריקני הכריעה את הכף • החשש הגדול: האם מנגנון הפיקוח יצליח למנוע את הפיצוץ הבא? (בעולם)

קמבודיה ותאילנד (צילום: ב"מ)

בסיומו של מרתון דיונים קדחתני בוועדה המשותפת לענייני גבול, פרסמו אמש (שבת) קמבודיה ותאילנד הצהרה דרמטית על הפסקת אש מיידית. ההסכם, שנחתם בנקודת המעבר האסטרטגית "פרום-באן פאק קארד", קובע כי החל מאתמול בצהריים נאסר כל שימוש בנשק, כולל תקיפות נגד יעדים צבאיים ותשתיות אזרחיות.

על פי הדיווחים המגיעים מהאזור, הכוחות בשטח קיבלו פקודה להישאר בעמדותיהם הנוכחיות, כאשר הוטל איסור מוחלט על תנועות כוחות פרובוקטיביות שעלולות להצית מחדש את חבית חומר הנפץ בגבול.

הציר הדיפלומטי: וושינגטון נכנסת לתמונה

למרות שההסכם נחתם בין שרי ההגנה המקומיים, העיניים מופנות לשיחה המסתורית שהתקיימה יומיים קודם לכן. ראש ממשלת קמבודיה, סמדץ׳ תיפאדי הון מאנט, קיים שיחה דחופה עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו.

במהלך השיחה, כך נודע, הפעיל רוביו את כובד משקלה של כדי ללחוץ על השגת יציבות אזורית. מזכיר המדינה הבהיר כי וושינגטון רואה בשלום בין המדינות אינטרס אסטרטגי ותפעל לסייע בייצוב השטח. ראש הממשלה הקמבודי מצדו, חזר על מחויבותו לפתרון בדרכי שלום, אך הדגיש כי סימון הגבול הסופי נותר סוגיה בוערת שתידון בהמשך.

לוחמת סייבר ומוקשים: האתגרים שאחרי הירי

ההסכם החדש אינו מסתפק רק בשתיקת התותחים. הצדדים סיכמו על הקמת חזית מאוחדת נגד "מגיפות" חוצות גבולות: מהונאות סייבר וסחר בבני אדם ועד לפינוי מוקשים הומניטרי באזורי הלחימה.

כדי לוודא שהפסקת האש לא תהיה רק "נייר חסר ערך", הוחלט לחזק משמעותית את צוות המשקיפים של ארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), שיפקח מקרוב על תנועות הצבא. "המטרה היא למנוע דיסאינפורמציה ומידע כוזב שעלולים להוביל להסלמה נוספת", נכתב בהצהרה המשותפת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר