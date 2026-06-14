כיכר השבת
כך זה הסתיים

פרצו את המחסום עם הרכב: תקרית חריגה הקפיצה בסיס צבאי שלם

מצוד של 6 שעות בבסיס קמפ פנדלטון בקליפורניה הסתיים במעצר שני חשודים שפרצו לבסיס | ברכבם נתפסו 51 ק"ג של קוקאין ופנטניל (מעניין)

הפריצה לבסיס והחומר שנתפס (צילום: NCIS)

מצוד שנמשך כשש שעות בבסיס חיל הנחתים קמפ פנדלטון שבקליפורניה הסתיים במעצרם של שני חשודים שפרצו לבסיס.

שירות החקירות הפלילי של הצי האמריקני מסר כי האירוע החל כאשר שני החשודים נמלטו מכוחות אכיפת החוק המקומיים, פרצו דרך שער הכניסה לבסיס והתנגשו בשטחו. לאחר מכן נטשו את הרכב באזור מגורים צבאי ונמלטו רגלית.

בעקבות החדירה הוטל צו איסור כניסה ויציאה זמני על בסיס קמפ פנדלטון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו לאתר את החשודים ולהשיב את השליטה בשטח.

האירוע הוגדר כ"חמור ובעל סיכון גבוה". כ-30 אנשי כוחות ביטחון השתתפו במבצע החיפושים שנמשך כשש שעות. במהלך החיפושים נעשה שימוש במודיעין בזמן אמת וביחידות תגובה מיוחדות של הסוכנות.

בסופו של דבר שני החשודים נעצרו ללא שימוש בכוח. לאחר ה התגלה ברכבם מטען של 51 קילוגרם של קוקאין ופנטניל.

זהות החשודים לא פורסמה, וגם טרם נמסר אילו אישומים יוגשו נגדם.

מעצרסמיםמרדףקליפורניהבסיס צבאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר