פרצו את המחסום עם הרכב: תקרית חריגה הקפיצה בסיס צבאי שלם

מצוד שנמשך כשש שעות בבסיס חיל הנחתים קמפ פנדלטון שבקליפורניה הסתיים במעצרם של שני חשודים שפרצו לבסיס.

שירות החקירות הפלילי של הצי האמריקני מסר כי האירוע החל כאשר שני החשודים נמלטו מכוחות אכיפת החוק המקומיים, פרצו דרך שער הכניסה לבסיס והתנגשו בשטחו. לאחר מכן נטשו את הרכב באזור מגורים צבאי ונמלטו רגלית.

בעקבות החדירה הוטל צו איסור כניסה ויציאה זמני על בסיס קמפ פנדלטון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו לאתר את החשודים ולהשיב את השליטה בשטח.

האירוע הוגדר כ"חמור ובעל סיכון גבוה". כ-30 אנשי כוחות ביטחון השתתפו במבצע החיפושים שנמשך כשש שעות. במהלך החיפושים נעשה שימוש במודיעין בזמן אמת וביחידות תגובה מיוחדות של הסוכנות.

בסופו של דבר שני החשודים נעצרו ללא שימוש בכוח. לאחר המעצר התגלה ברכבם מטען של 51 קילוגרם של קוקאין ופנטניל.

זהות החשודים לא פורסמה, וגם טרם נמסר אילו אישומים יוגשו נגדם.