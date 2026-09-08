8 שעות 2,800 ק"מ מהחוף: הטעות שהצילה את הספן הקנדי

שגרת תקשורת פשוטה בין אדם שנמצא בלב האוקיינוס ההודי לבין משפחתו שבקנדה הפכה השבוע, בתוך שעות ספורות, לקו ההצלה שהחזיר אותו הביתה.
ספן קנדי ששט לבדו מדארווין שבאוסטרליה לעבר אי חג המולד נקלע למצוקה קשה כאשר הקטמרן שלו החל לקחת מים באזור מרוחק במיוחד באוקיינוס ההודי. היעד שלו היה במרחק של כ־2,800 קילומטרים מדארווין. כשהסירה נקלעה למזג אוויר קשה, המצב הידרדר במהירות.
הספן, שזהותו לא פורסמה, נהג לעדכן את בני משפחתו בקנדה בשיחות מתוזמנות. אלא שהפעם שתי השיחות המתוכננות לא הגיעו.
עבור אחיו, זו לא הייתה סתם שתיקה. הוא ידע שהיעדר שתי השיחות אינו אופייני, ובשעה 11 בבוקר ביום ראשון פנה לרשות הבטיחות הימית האוסטרלית, AMSA, וביקש סיוע.
הדיווח הפעיל בתוך זמן קצר מבצע חיפוש באזור עצום ומבודד של האוקיינוס. מטוס חילוץ מסוג Challenger של AMSA יצא מפרת' וחיפש אחר הספן באמצעות נתוני מיקום לווייניים. לבסוף אותר היעד: הקטמרן היה שקוע בחלקו במים סוערים, והספן עצמו כבר נאלץ לעבור לסירת הטנדר הקטנה שהייתה ברשותו.
התמונות שצילם מטוס החילוץ סיפקו תמונה דרמטית: הקטמרן כמעט נבלע במים, והספן נותר לבדו בסירה קטנה בלב אזור מרוחק של האוקיינוס. כשהבין שהמטוס איתר אותו, הוא הרים את שתי ידיו באוויר וסימן למחלצים.
מטוס החילוץ הצניח לעברו ציוד חיוני, ובהם רפסודת הצלה, מים ומזון, אמצעי תקשורת ומשדר חירום. הפעלת המשדר אפשרה למחלצים לעקוב באופן רציף יותר אחר מיקומו ותנועתו של הספן.
במקביל, ספינת הצי המלכותי האוסטרלי HMAS Supply, שפעלה באזור, שינתה את משימתה והחלה להתקדם לעבר אזור האירוע. ממנה הוזנק מסוק MH-60R Seahawk, שטס כמעט 200 קילומטרים לעבר הספן שנמצא בסכנה.
המסוק הגיע אל הספן והוריד אליו כבל חילוץ. בתוך זמן קצר הוא חולץ מהסירה הקטנה והועלה בבטחה למסוק, ומשם הועבר לסיפון ה־HMAS Supply. המבצע כולו, מרגע קבלת ההתרעה ועד שהספן הועלה לספינה, ארך מעט יותר משמונה שעות.
למרבה המזל, הספן לא נפגע באורח משמעותי, ולפי הרשויות האוסטרליות מצבו היה טוב והוא הועבר בחזרה לכיוון דארווין.
ברשות הבטיחות הימית האוסטרלית הדגישו כי האירוע ממחיש עד כמה במהירות מצב בים יכול להפוך למסוכן, במיוחד באזורים מרוחקים שבהם אין כמעט אפשרות לקבל עזרה באופן מיידי.
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