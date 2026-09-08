8 שעות 2,800 ק"מ מהחוף: הטעות שהצילה את הספן הקנדי

שגרת תקשורת פשוטה בין אדם שנמצא בלב האוקיינוס ההודי לבין משפחתו שבקנדה הפכה השבוע, בתוך שעות ספורות, לקו ההצלה שהחזיר אותו הביתה.

ספן קנדי ששט לבדו מדארווין שבאוסטרליה לעבר אי חג המולד נקלע למצוקה קשה כאשר הקטמרן שלו החל לקחת מים באזור מרוחק במיוחד באוקיינוס ההודי. היעד שלו היה במרחק של כ־2,800 קילומטרים מדארווין. כשהסירה נקלעה למזג אוויר קשה, המצב הידרדר במהירות.

הספן, שזהותו לא פורסמה, נהג לעדכן את בני משפחתו בקנדה בשיחות מתוזמנות. אלא שהפעם שתי השיחות המתוכננות לא הגיעו.

עבור אחיו, זו לא הייתה סתם שתיקה. הוא ידע שהיעדר שתי השיחות אינו אופייני, ובשעה 11 בבוקר ביום ראשון פנה לרשות הבטיחות הימית האוסטרלית, AMSA, וביקש סיוע.

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הדיווח הפעיל בתוך זמן קצר מבצע חיפוש באזור עצום ומבודד של האוקיינוס. מטוס חילוץ מסוג Challenger של AMSA יצא מפרת' וחיפש אחר הספן באמצעות נתוני מיקום לווייניים. לבסוף אותר היעד: הקטמרן היה שקוע בחלקו במים סוערים, והספן עצמו כבר נאלץ לעבור לסירת הטנדר הקטנה שהייתה ברשותו.