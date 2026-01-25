800 מיליון ליש"ט: גאווה ישראלית במבצר הפלדה של בריטניה

טנקי הצ'לנג'ר 2 של צבא בריטניה ( צילום: חיל השריון המלכותי הבריטי , משרד ההגנה )

לראשונה מזה למעלה משלושה עשורים, בריטניה חוגגת פריצת דרך בשריון היבשתי שלה. ה-Challenger 3, היורש הדיגיטלי של צי הטנקים הבריטי, סיים בהצלחה את טבילת האש הראשונה שלו בניסוי ירי חי מאויש. לאחר שנבחנו המערכות בשלט רחוק, צוותי חברת RBSL עלו לצריח וסחטו את ההדק, במה שמסמן את תחילתו של עידן חדש בביטחון הממלכה.

הזווית הישראלית: הגנה אקטיבית בשדה הקרב המודרני מה שהופך את הטנק הזה לקפיצת מדרגה טכנולוגית הוא לא רק כוח האש, אלא המיגון. במרכז המערכת הוטמעה מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח" (Trophy) מבית רפאל הישראלית. המערכת, שהוכיחה את עצמה בלחימה בעזה ובלבנון, תעניק לטנק הבריטי הגנה מפני טילי נ"ט מתקדמים ורחפני נפץ – איום שהפך לקריטי בשדות הקרב של אוקראינה. לצד ה"מוח" הישראלי, הטנק מצויד בתותח 120 מ"מ חלק-קנה של ריינמטאל הגרמנית, צריח דיגיטלי מלא ומערכות כוונת המאפשרות צייד מטרות ביום, בלילה ובכל תנאי מזג אוויר.

מפלצת הפלדה מתעוררת: טנק בריטי בניסוי אש בשטח. הממלכה נערכת לעידן ה-Challenger 3 ( צילום: הצבא הבריטי | חשבון רשמי )

איכות על פני כמות: האסטרטגיה מול רוסיה וסין

על פי דיווח במגזין Breaking Defense, בריטניה משקיעה כ-800 מיליון ליש"ט בשדרוג של 148 כלים בלבד. למרות שמדובר במספר קטן משמעותית מצי הטנקים ההיסטורי של הממלכה, בלונדון מהמרים על איכות ועליונות טכנולוגית. המטרה: להכפיל את יכולת הלחימה היבשתית עד שנת 2030 כמענה ישיר לאיומים הגוברים מצד מוסקבה ובייג'ינג.

זהירות בלונדון: מתי הוא יגיע לשטח?

למרות ההצלחה בניסויים, משרד ההגנה הבריטי שומר על איפוק. שר המוכנות הביטחונית, לוק פולארד, הבהיר כי הייצור המוני לא יחל לפני שכל בורג יוכח כעמיד ב-100%. הלקחים מפרויקטים לוגיסטיים קודמים גרמו לממשלה להעדיף יציבות בשרשרת האספקה על פני תאריכי יעד נוקשים. היעד הנוכחי לכניסה לשירות מבצעי ראשוני (IOC): שנת 2027.