הפרסום בתוך ChatGPT מתרחב בעולם - איך מגיבים המפרסמים?

שוק הפרסום הדיגיטלי נכנס לשלב חדש עם התרחבות מערך הפרסום של ChatGPT לשווקים בינלאומיים, אך לצד נתוני ביצועים ראשוניים מעודדים, מפרסמים וסוכנויות מדיה עדיין נוקטים בגישה זהירה. OpenAI, שמובילה את המהלך, מנסה לאזן בין מודל פרסומי חדש לבין דרישות פרטיות מחמירות - משימה שמציבה אתגרים טכנולוגיים ושיווקיים כאחד.

נתונים שפורסמו בתחילת מאי מצביעים על שיעור הקלקות (CTR) ממוצע של 0.68% עבור מודעות בתוך ChatGPT, כאשר הקמפיינים המובילים הגיעו לכ-1% ואף ל-1.57% במקרים מסוימים. בשיאים נקודתיים נרשמו גם ביצועים חריגים של עד 5.4%, בעיקר סביב חיפושים בעלי כוונת רכישה גבוהה, כמו חיפושים הקשורים ליום האם.

במקביל לנתונים, OpenAI האיצה את פריסת הפרסום הגלובלית שלה. לאחר השקה ראשונית בארה״ב בפברואר, הורחבה הפעילות באפריל לקנדה, אוסטרליה וניו זילנד. המודעות מוצגות למשתמשים במסלולי Free ו-Go (בעלות של 8 דולרים לחודש), בעוד משתמשים משלמים ברמות Plus, Pro ו-Enterprise ממשיכים ליהנות מחוויית שימוש ללא פרסומות.

החברה גם פועלת להנגשת הפלטפורמה למפרסמים: רף הכניסה ירד מ-200 אלף דולר ל-50 אלף בלבד, ומערכת ניהול קמפיינים בשירות עצמי נמצאת בשלבי בדיקה. מודל התמחור מבוסס על עלות לקליק, שנעה בין 3 ל-5 דולרים. בין המפרסמים הראשונים ניתן למצוא מותגים כמו Target, Ford ו-Adobe, לצד קבוצות פרסום גדולות דוגמת WPP, אומניקום ודנטסו.

עם זאת, לצד ההתרחבות העסקית, OpenAI ביצעה גם עדכון משמעותי במדיניות הפרטיות שלה. החברה הודתה לראשונה כי היא משתפת נתוני משתמשים עם שותפים שיווקיים לצורך מיקוד מודעות ומדידת אפקטיביות. בנוסף, הוכנסה תשתית טכנולוגית חדשה הכוללת מנגנוני הסכמה (consent) ותיעוד לפי מדינה - מהלך שנועד להכין את הקרקע לפעילות באירופה תחת רגולציית GDPR.

למרות ההתקדמות, גורמים בתעשייה מצביעים על מגבלות מהותיות. יכולות הטירגוט עדיין מצומצמות יחסית, ומתבססות בעיקר על הקשר השיחה ומיקום גיאוגרפי כללי, ללא פרופיל משתמש אישי או פילוח מתקדם. כתוצאה מכך, מפרסמים שלא מתאימים את הקמפיינים לפורמט השיחתי מדווחים על ביצועים חלשים יחסית, לעיתים מתחת ל-0.3%.

גם תחום המדידה עדיין נמצא בשלבי התפתחות. כלי המעקב מתפקדים כיום יותר כשירות מנוהל מאשר כפלטפורמה עצמאית, והאתגר המרכזי הוא ייחוס: בעולם שבו משתמש יכול לעבור ממחקר לרכישה בתוך שיחה אחת, קשה להפריד בין שלבי המשפך השיווקי.

התוצאה היא תמונת מצב מורכבת: מצד אחד, פוטנציאל גבוה לפורמט פרסומי חדש ואינטראקטיבי; מצד שני, אי-ודאות טכנולוגית ואסטרטגית שמונעת אימוץ רחב ומהיר. בשלב זה, נראה כי ChatGPT מתבססת כזירת ניסוי מסקרנת - אך עדיין לא כערוץ פרסום בשל לחלוטין.