כוחות אוקראינים מסיירים באזור האיסור של צ'רנוביל בחזית הצפונית ( צילום: דוברות המשמר הלאומי של אוקראינה )

בלב הנוף האפוקליפטי של פריפיאט, היכן שהזמן עצר מלכת מאז 1986, נשמעים כעת קולות המלחמה של 2026. תיעודים בלעדיים מהשטח חושפים כי הגדוד הראשון להגנה על תחנות כוח גרעיניות של צבא אוקראינה פועל באינטנסיביות חסרת תקדים בתוך אזור ההדרה של צ'רנוביל.

בעוד שעיני העולם נשואות לחילופי המהלומות במזרח, אוקראינה מהדקת בחשאי את אחיזתה בגבול הצפוני. בחודשים האחרונים נרשמה עלייה דרמטית בנוכחות הכוחות האוקראיניים במרחב הסטרילי. המהלך מגיע על רקע אזהרות דחופות של ההנהגה בקייב, המביעה חשש כבד מפני האפשרות שרוסיה תנסה לנצל את השטח המזוהם לצורך התקדמות מחודשת לעבר הבירה.

לוחמי היחידה המיוחדת נצפו כשהם מבצעים סיורים שוטפים ומשימות אבטחה בתוך פריפיאט, תוך שהם הופכים את מבני הבטון המתפוררים לעמדות תצפית אסטרטגיות. עבור האוקראינים, צ'רנוביל אינה עוד רק אתר זיכרון לאסון, אלא נכס אסטרטגי קריטי המהווה חיץ פיזי ופסיכולוגי מול ניסיונות חדירה. ההיערכות בצ'רנוביל מתרחשת בזמן שהמלחמה עוברת שינוי דרסטי. בעוד שיכולות התקיפה ארוכות הטווח של אוקראינה הגיעו לשיאים חדשים עם פגיעות במרחק של 1,700 קילומטרים בעומק רוסיה, בחזית הקרקעית ניכרת האטה מסוימת במעמדן של התקיפות הרוסיות. למרות זאת, הלחץ הרוסי נמשך עם אלפי רחפני "קמיקזה" ופצצות מונחות המוטלות מדי יום, מה שמחייב את אוקראינה לשמור על כוננות שיא בכל הגזרות, ובמיוחד בצפון הרגיש.

השילוב בין המיומנות של "גדוד ההגנה הגרעינית" לבין השטח המאתגר והמאיים של אזור ההדרה, יוצר משוואת הגנה מורכבת שנועדה להבהיר לצד השני: הכניסה לצ'רנוביל עשויה להיות קלה, אך היציאה ממנה עלולה להיות בלתי אפשרית.