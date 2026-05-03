"אפוקליפסה גרעינית בהחלט ריאלית": מדבדב מטיל פצצה  

בנאום חריף שנשא במהלך מרתון חינוכי ברוסיה, הבהיר דמיטרי מדבדב כי העולם ניצב בפני סכנה חסרת תקדים. "אפוקליפסה גרעינית היא אפשרית באופן ריאלי", הצהיר מדבדב, והוסיף כי אלו שמסרבים להכיר בכך הם "פנטזיונרים או טיפשים". למרות שציין כי רוסיה אינה מעוניינת בתרחיש כזה, הוא הדגיש כי הכוחות האסטרטגיים של המדינה ערוכים ומוכנים לכל מקרה.

מדבדב לא חסך בביקורת ארסית כלפי המנהיגות האירופית הנוכחית, אותה כינה "חבורה של אידיוטים". לדבריו, האיחוד האירופי מנוהל על ידי אנשים צרי אופקים שהורסים את מה שנבנה במשך עשורים ודוחפים לעימות ישיר עם רוסיה. "הסכסוך עם אירופה לא ייעלם במהלך חייו של הדור הנוכחי", הזהיר, והוסיף כי העימות מול המערב הוא בעל אופי קיומי עבור רוסיה.

בהשוואה היסטורית מצמררת, השווה מדבדב את המציאות הנוכחית לימים שקדמו למלחמת העולם הראשונה ולשנות ה-30 של המאה הקודמת, התקופה שבישרה את פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא ציין כי "סכסוכים מקומיים מקדימים לעיתים קרובות, לרוע המזל, סכסוכים גלובליים", והצביע על תהליכי המיליטריזציה המואצים באירופה כסימן אזהרה.

בנוגע לארצות הברית, הציג מדבדב גישה מורכבת יותר. מצד אחד, הוא כינה את האמריקאים "פרגמטיים יותר מהאירופאים", בעיקר בשל רצונם "תמיד להרוויח כסף", דבר שלדבריו מאפשר בסיס מסוים לדיאלוג. מן הצד השני, הוא הבהיר כי ארה"ב נותרה "היריבה הגיאופוליטית העיקרית" של רוסיה ותקף את אמינותה כמתווכת, תוך שהוא מאשים את וושינגטון בליבוי סכסוכים ברחבי העולם.