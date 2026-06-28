מזעזע: הוריו של ילד בן 7 שמת במשקל 116 קילו הואשמו ברצח

בני זוג ממישיגן, דמיאן אובריאן וג'סיקה אובריאן, הואשמו ברצח מדרגה שנייה, בעינויים ובהתעללות בילדים לאחר מות בנם בן ה-7, קספר, ששקל כ-116 קילוגרם.

לפי הרשויות, צוותי החירום הוזעקו לבית המשפחה לאחר שהילד הפסיק לנשום. הוא היה מרותק למיטה, לא דיבר וחי בתנאי הזנחה קשים.

מותו נקבע בבית החולים כתוצאה ממחלת שריר הלב שהוחמרה בשל השמנת יתר חולנית.

התובע המחוזי דייוויד לייטון אמר כי תנאי הבית היו כה קשים עד שהשוטרים לא הצליחו להיכנס כדי לסייע לצוותי הרפואה. לדבריו, "הם ידעו להזמין וטרינר באותו בוקר כי הכלב היה חולה, אבל את הילדים הם לא לקחו לרופא. זה פשוט לא הגיוני בעיניי".

עוד צוין כי אחותו בת ה-5 של קספר הוצאה מהבית על ידי רשויות הרווחה והועברה למשפחת אומנה זמנית.