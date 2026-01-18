כיכר השבת
צ'ילה בלהבות: מרוץ נגד הזמן להצלת אלפי אזרחים משריפת ענק | צפו 

כוננות אדומה בצ'ילה: שריפת הענק "טריניטריאס" מאיימת על מעל 3,000 בתים, כשהלהבות משתוללות במרחק של פחות מ-40 מטרים מקווי המגורים | ראש העיר לתושבים: "תתפנו, אל תחכו לרגע האחרון" (חדשות בעולם)

צ'ילה בלהבות (צילום: רשתות חברתיות)

דרמה לילית במחוז ביוביו שבצ'ילה, בעקבות שריפת יער משתולל שכבר כילתה כ-8,000,000 מ"ר של צמחייה, ומאיימת להפוך לאסון הומניטרי כבד בעוד כוחות הכיבוי נאבקים בלהבות הענק, אזור קונספסיון ופנקו נכנס למצב של כוננות אדומה.

למעלה מ-3,000 מבני מגורים נמצאים בסכנה מיידית, כאשר קו האש הגיע למרחק של 30 עד 40 מטרים בלבד מהבתים. ראש עיריית פנקו, רודריגו ורה, יצא בקריאה נואשת לתושבים שלא להמתין לרגע האחרון: "אני מתחנן בפניכם, אנחנו רואים במו עינינו איך הלהבות גולשות לעבר הבתים. עליכם להתפנות בצורה אחראית".

מערכת ההתרעה הלאומית (SAE) הופעלה בשיאה, ושולחת הודעות חירום לתושבים בשכונות רבות, בדרישה לנטוש את הכל ולברוח. במקביל, המשטרה המקומית חסמה נתיבי תחבורה מרכזיים המובילים לכביש 5 דרום כדי לאפשר לכוחות ההצלה מעבר חופשי במאבק באש.

במערכה נגד האש משתתפים כוחות כיבוי משלוש ערים שונות. למרות ריכוז המשאבים האדיר, המצב נותר קריטי, והרשויות מקיימות ניטור רציף ומתמיד כדי למנוע אובדן חיי אדם בטרגדיה שעדיין לא אמרה את המילה האחרונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

