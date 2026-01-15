כיכר השבת
תיעוד מטורף

הבזקי ירי לעבר הניידת: רגעי המארב הלילי לשוטר בחניון נקלטו במצלמות האבטחה

שוטר מארה"ב נפצע לאחר שנפל למארב בזמן שישב בניידת המשטרה שלו, באירוע שתועד במצלמות אבטחה | בסרטון נראה רכב עוצר בצמוד לדלת הנהג של ניידת משטרה. שניות לאחר מכן נראים הבזקי ירי, כאשר החשוד פותח באש | כך זה הסתיים (בעולם)

מתיעוד התקרית (צילום: South Carolina Law Enforcement Division (SLED))

שוטר בעיר גרינוויל שבקרוליינה הדרומית נפצע לאחר שנפל למארב בזמן שישב בניידת שלו, באירוע שתועד במצלמות אבטחה והסתיים במותו של החשוד.

בסרטון שפורסם נראה רכב נכנס לחניון בשעות הלילה ועוצר בצמוד לדלת הנהג של ניידת משטרה מסומנת. שניות לאחר מכן נראים הבזקי ירי, כאשר החשוד פותח באש לעבר השוטר ונס מהזירה.

השוטר שנפצע בעקבות הירי פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ולאחר מכן שוחרר.

שריף מחוז גרינוויל, הוברט לואיס, מסר כי בהמשך אותר רכבו של החשוד, מה שהוביל למרדף קצר. במהלך המרדף התרחשו מספר חילופי ירי בין החשוד לכוחות המשטרה. המרדף הסתיים בסופו של דבר בתאונה, שלאחריה נמצא החשוד ללא רוח חיים.

חוקר מקרי המוות במחוז גרינוויל זיהה את החשוד כדיוויד ויליאם ליין, בן 42. השריף לואיס אמר כי מדובר בתקיפה מתוכננת בסגנון מארב נגד שוטר ממשטרת העיר גרינוויל.

משרד השריף של מחוז גרינוויל אישר כי היה לו קשר קודם עם ליין עוד לפני האירוע. בהודעה רשמית נמסר כי בימים 1 ו־2 בינואר התקבלו מספר תלונות משכניו של ליין, שדיווחו על התנהגות ואמירות מדאיגות מצדו. סגני השריף הגיעו לכל אחת מהקריאות ובחנו את המצב, אך קבעו כי אף שההתנהגות עוררה דאגה, היא לא הגיעה לרף הנדרש להוצאת צו מעצר פלילי.

