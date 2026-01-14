בצל המאבק העולמי על עליונות טכנולוגית, סין מהדקת את החומות ומסמנת אויב חדש-ישן בשדה הקרב של המידע: תוכנות אבטחת הסייבר המערביות.

בהוראה דרמטית שיצאה לאחרונה מהבירה הסינית, הנחו הרשויות חברות מקומיות להפסיק לאלתר את השימוש בתוכנות אבטחת סייבר המיוצרות על ידי כ-12 חברות מארצות הברית ומישראל.

בלב הסערה עומדת ענקית הסייבר הישראלית צ'ק פוינט, לצד חברות אמריקאיות מובילות כמו פאלו אלטו נטוורקס, פורטינט ו-VMware שבבעלות ברודקום. המהלך, שנחשף בינואר 2026, נובע משיקולי ביטחון לאומי עמוקים.

מה גורם למעצמה השנייה בגודלה בעולם לחשוש מתוכנות אבטחה המיועדות להגן עליה? על פי מקורות המעורבים בנושא, בייג'ינג חוששת כי התוכנות הללו אינן רק מגן, אלא גם כלי איסוף. החשש המרכזי הוא שהתוכנות מסוגלות לאסוף מידע רגיש וחסוי ולהעבירו אל מעבר לים. אנליסטים בסין מעריכים כי הממשל חושש שציוד וטכנולוגיה מערביים פגיעים לפריצות או לריגול מצד ממשלות זרות.

המהלך הדרמטי הזה אינו מקרי; הוא חלק מאסטרטגיה רחבה של סין להחלפת טכנולוגיה מערבית בחלופות מקומיות. בעוד שהעולם התמקד במרוץ הסיני בתחומי השבבים והבינה המלאכותית, סין פעלה בעקביות כדי להוציא בהדרגה את ציוד המחשוב והתוכנות המערביות ממרכזי העצבים שלה.

ההנחיות הללו הועברו בימים האחרונים על ידי גופים כמו מינהל הסייבר של סין (CAC) ומשרד התעשייה וטכנולוגיית המידע, שסירבו להגיב רשמית לפניית העיתונאים. גם החברות המעורבות, ביניהן צ'ק פוינט הישראלית, טרם הגיבו לפרסומים.

ככל שהמתח הדיפלומטי והמסחרי בין סין למערב גובר, בייג'ינג מבהירה כי בעולם המודרני, השליטה על המידע היא הריבונות האמיתית. עבור חברות הסייבר הישראליות, מדובר בתזכורת לכך שבשוק הגלובלי, לעיתים האיכות הטכנולוגית נסוגה בפני שיקולים גיאופוליטיים קשוחים.