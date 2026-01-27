במה שנראה כמהלך הדרמטי ביותר בסין מזה כחצי מאה, נשיא סין שי ג'ינפינג השלים "עריפה" חסרת תקדים של צמרת הפיקוד הצבאי שלו. בעוד העולם נושא עיניים למתיחות בטיוואן, מתברר כי המלחמה האמיתית של שי מתנהלת דווקא מבית, בתוך המטה הכללי של צבא השחרור העממי (PLA).

במרכז הפרשה עומד המפלה המפתיעה ביותר: הגנרל ג'אנג יו-שיה. ג'אנג, שהיה ידוע כ"אחיו המושבע" של שי בשל קשרי משפחה עמוקים עוד מימי המהפכה, כיהן כסגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית (CMC) – התפקיד הצבאי הבכיר ביותר במדינה. נפילתו של מי שנחשב לבעל בריתו הקרוב ביותר של הנשיא מסמנת "שינוי סיסמי" בפוליטיקה הסינית; כעת ברור שאיש אינו חסין, ללא קשר לקרבתו לשי.

לצידו של ג'אנג, נפל גם הגנרל ליו ג'נלי, ראש מחלקת המטה המשותף, שנמצא תחת חקירה בגין "הפרות חמורות של המשמעת והחוק" – קוד סיני לשחיתות ובגידה. מתוך שישה גנרלים שאיישו את הוועדה הצבאית המרכזית בתחילת הקדנציה השלישית של שי ב-2022, נותר כעת רק אחד: ג'אנג שנגמין, האחראי על המשמעת, שהפך ל"שורד האחרון" בצמרת המדים הסינית.

מה הוביל לטיהור האכזרי? הדיווחים המפתיעים ביותר, שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, מצביעים על חשד כי הגנרל ג'אנג הדליף מידע ליבתי על תוכנית הנשק הגרעיני של סין לארצות הברית. למרות שמומחים מסוימים מטילים ספק ביכולתו של גנרל בודד להעביר מידע רגיש כל כך, עצם ההאשמה משמשת ככלי פוליטי רב עוצמה לחיסול יריבים.

מעבר לחשדות לריגול, שחיתות עמוקה הרקיבה את המערכת מבפנים. מודיעין אמריקאי חשף מקרים מזעזעים שבהם טילים סיניים מולאו במים במקום בדלק, ומכסים של סילו לשיגור טילים במערב סין תוכננו כך שלא יוכלו להיפתח בזמן אמת.

הטיהורים הותירו את הפיקוד המרכזי בסין במצב של "דיס-אוריינטציה" מוחלטת. אנליסטים מזהירים כי בעוד שהמהלך מהדק את שליטתו של שי בטווח הארוך, בטווח הקצר המוכנות המבצעית של סין נפגעה קשות. "המצב נזיל והמשטר נמצא בסערה", מזהיר המומחה גורדון צ'אנג, ומוסיף כי חוסר היציבות מעלה את הסיכון שסין "תמעד" למלחמה בטעות עקב חישובים מוטעים.

האם שי מנקה את השורות לקראת פלישה לטיוואן, או שמא הוא פשוט מנסה להבטיח את הישרדותו הפוליטית לקראת הקדנציה הרביעית ב-2027?

בינתיים, המלחמה השקטה במסדרונות הכוח בבייג'ינג נמשכת, והדרג הצבאי הבכיר ביותר של המעצמה השנייה בגודלה בעולם נותר, פשוטו כמשמעו, ריק.