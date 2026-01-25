השמועות שהסעירו את בייג'ינג הפכו למציאות מטלטלת: ב-24 בינואר 2026, אישרה התקשורת הממלכתית בסין כי ז'אנג יושיאה סגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית (CMC) וחבר בפוליטביורו השלט, הושם תחת חקירה בגין "הפרות חמורות של המשמעת והחוק". לצדו, נחשף כי גם ליו ז'נלי, ראש מחלקת המטה המשותף וחבר ב-CMC, נמצא תחת חקירה רשמית. לפי ההודעה לקונית של משרד ההגנה הלאומי, ההחלטה התקבלה לאחר "דיונים של הנהגת המפלגה המרכזית".

ההודעה הרשמית שמה קץ לימים של ספקולציות אינטנסיביות, שהחלו לאחר ששני הבכירים בלטו בהיעדרם ממפגש לימודי חשוב שנערך ב-20 בינואר עבור מנהיגים בדרג המחוזי והמיניסטריאלי. המפגש, בו נכחו הנשיא שי ג'ינפינג וכל ששת חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו, הדגיש את חסרונם של ז'אנג וליו, בעוד עמיתיהם לצמרת הצבאית נצפו בקהל – מה שהצית גל של תהיות בקרב משקיפים בינלאומיים.

חשיבותם של השניים למערכת הביטחון הסינית אינה ניתנת להמעטה. ז'אנג יושיאה (75) נחשב לאחת הדמויות הבכירות ביותר בממסד הצבאי ואחד הגנרלים הבודדים בעלי ניסיון קרבי ממשי, לאחר שלחם במלחמת סין-וייטנאם ב-1979 ובקרב לאושן ב-1984. ליו ז'נלי (61), אף הוא וטרן מעוטר, נחשב לגנרל הצעיר ביותר בצמרת צבא שחרור העם (PLA) לפני שמונה למפקד המטה המשותף ב-2022.

החקירה הנוכחית היא השיא של קמפיין נגד שחיתות שחיסל בשיטתיות את ההנהגה הצבאית של סין בשנים האחרונות. הוועדה הצבאית המרכזית (CMC), המונה בדרך כלל שבעה חברים, חוותה תחלופה חסרת תקדים: מאז 2023 הודחו מעל תריסר גנרלים בכירים, כולל שני שרי ביטחון רצופים. רק באוקטובר 2025 סולקו מהמפלגה הקומוניסטית סגן יו"ר ה-CMC לשעבר, הו ווידונג, ומנהל העבודה הפוליטית, מיאו הואה. ימים ספורים לפני ההודעה הנוכחית, קרא שי ג'ינפינג עצמו להגביר את המאמצים נגד השחיתות.

נפילתו של ז'אנג יושיאה דרמטית במיוחד לאור מעמדו כסגן יו"ר ה-CMC בדרג הראשון – מה שהפך אותו למעשה למפקד הצבאי השני בעוצמתו אחרי שי ג'ינפינג עצמו.

אנליסטים זיהו אותו בעבר כדמות הבכירה ביותר ב"כנופיית שאאנשי", סיעה המקורבת אישית לנשיא שי. העובדה שגם דמות כה מקורבת ורבת עוצמה אינה חסינה, מעידה על עוצמת הטיהור ועל נחישותו של שי להדק את אחיזתו בצבא.