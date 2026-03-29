כיכר השבת
מבוכה סינית

פאניקה בצמרת: נגמ"ש סיני ירה רימון עשן ישירות על קבוצת קצינים בכירים 

תרגיל ראווה צבאי בסין, שנועד להציג עוצמה טכנולוגית ומבצעית, הסתיים בדרמה בלתי צפויה ובסכנה ממשית לחייהם של בכירי הצבא שנכחו במקום | תקלה מבצעית חמורה גרמה לכלי רק"ם לפתוח באש "ידידותית" לעבר עמדת התצפית של המפקדים והאורחים הרשמיים (חדשותבעולם)

הנגמ"ש יורה לעבר הקצינים הסינים (צילום: רשתות חברתיות )

ביום שישי האחרון במהלך תרגיל הדגמה שנערך בסין על פני תוואי שטח קשה, אירעה תקרית בטיחותית חריגה שכמעט והסתיימה באסון כבד. נגמ"ש לחימה מתקדם מדגם ZBD-04A, שהשתתף במפגן היכולות, שיגר בטעות רימון עשן ישירות לעבר קבוצת הקצינים והבכירים שצפו בתרגיל.

תיעוד מהזירה חשף את רגעי החרדה: בעוד הנגמ"ש מתמרן בשטח, הרימון נורה בעוצמה לעבר המשלחת הרשמית, שמיד חיפשה מחסה. למרות המראה המבהיל והסכנה המיידית הטמונה בשיגור ישיר של חימוש כזה מטווח קצר, הדיווחים מהשטח אישרו כי לא היו נפגעים באירוע.

התקרית המביכה מתרחשת בתקופה שבה הצבא הסיני מבקש להפגין עליונות טכנולוגית חסרת תקדים, הכוללת בין היתר שימוש ברובוטים לוחמים לטיהור שטחים בנויים – טכנולוגיה שסין טוענת כי תשנה את פני המלחמה המודרנית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר