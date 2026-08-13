דיווח ב'וושינגטון פוסט' חושף הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ה-CIA הטיל ספק באמינות המודיעין הישראלי שהועבר לארצות הברית בנוגע לתכנית איראנית להתנקש בחייו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך פסגת נאט"ו בטורקיה.

על פי גורמי מודיעין אמריקאיים שדיברו עם העיתון, המידע שהועבר מישראל ל-CIA לא נתפס על ידי גורמים בוושינגטון כמודיעין משכנע ואמין. הספקות בנוגע לאמינות המידע הועברו גם לגורמים בכירים בממשל האמריקני.

למרות הספקות המשמעותיים, השירות החשאי האמריקני החליט בסופו של דבר שלא לקחת סיכון, והוציא את מבצע החילוץ החשאי לפועל. כזכור, טראמפ הוברח ממקום האירוע בטורקיה באמצעות משאית קייטרינג, בעוד בכירי הממשל שימשו כפיתיון.

גורם אמריקאי נוסף הגדיר את הדיווחים על האיום כ"מידע שמקורו בישראל, לא בארה"ב - ושנחשב לבעל רמת ביטחון נמוכה". הגורם הוסיף והבהיר כי "הדבר השתלב בדפוס רחב יותר של דיווחי מודיעין ישראליים, שחלק מהפקידים רואים בהם ניסיון לעצב את קבלת ההחלטות של הנשיא לא פחות מאשר ליידע אותו".

כפי שדווח קודם לכן ב'ניו יורק טיימס', רמת המעקב האיראנית הייתה מדאיגה במיוחד. סוכני טהראן החזיקו בנתונים מדויקים ביותר על מקום שהותו של טראמפ באנקרה, כולל הקומה הספציפית שבה שהה בבניין. יתרה מכך, במהלך הערכת מצב ביטחונית באזור הפסגה, זוהה בפועל אדם חמוש בטיל כתף נגד מטוסים.

חומרת הנתונים המודיעיניים הובילה את הנשיא ויועציו הבכירים לפעולת הברחה יוצאת דופן. השירות החשאי והצבא האמריקני קיבלו החלטה חסרת תקדים - להבריח את הנשיא במכולת קייטרינג של נמל התעופה, בעוד מטוס הנשיאות הישן שימש כפיתיון.