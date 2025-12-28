הפער שבין הנאומים הדיפלומטיים של נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו – שהפך לאחד המבקרים הקיצוניים של ישראל בעולם – לבין המציאות בשטח, מעולם לא היה זועק יותר. בעוד פטרו מטיח בירושלים האשמות קשות, בדרגים המקצועיים של חיל האוויר שלו מבינים כי אין תחליף לעליונות הטכנולוגית הישראלית.
דיווחים חדשים באתר הביטחוני ZM חושפים כי תהליך האינטגרציה האסטרטגי של מערכת ההגנה האווירית BARAK MX, מתוצרת התעשייה האווירית, נמשך במלוא המרץ. מדובר במהלך שמוכיח כי כאשר מדובר בהגנה על נכסים לאומיים, האינטרס הביטחוני מנצח כל משבר פוליטי.
מערכת אחת, מעטפת הגנה שלמה
הבחירה ב-BARAK MX אינה מקרית. מדובר במערכת הנחשבת לפורצת דרך עולמית בזכות ה"מוח" המרכזי שלה – מרכז פיקוד חכם היודע לשלב סוגי מכ"מים שונים ולנהל חימושים באופן גמיש מול מגוון איומים:
טווח קצר (MRAD): הגנה עד 35 ק"מ.טווח בינוני (LRAD): יירוט עד 70 ק"מ.טווח אסטרטגי (ER): גרסת הטווח המורחב המגיעה ל-150 ק"מ ומסוגלת להפיל טילי שיוט ומטוסי קרב מתקדמים.
על פי התכנון המבצעי, הסוללות יימסרו לידי צבא קולומביה עד לשנת 2026, כאשר היעד הוא להגיע למעטפת הגנה רב-שכבתית מלאה בשנת 2032.
המועדון היוקרתי: קולומביה לצד תאילנד וקפריסין
ההצטיידות בטכנולוגיה הישראלית מציבה את קולומביה בשורה אחת עם מדינות כמו אזרבייג'אן, סלובניה, תאילנד וקפריסין, שבחרו ב'ברק' כמענה לאיומים מודרניים ואסימטריים.
בסופו של יום, המציאות הגיאופוליטית בדרום אמריקה חזקה יותר מהצהרותיו של פטרו. הצורך בהגנה על שמי המדינה מפני איומים עתידיים מבטיח שהטכנולוגיה הישראלית תמשיך להוות את עמוד השדרה של הביטחון הלאומי הקולומביאני – גם כשהרוחות המדיניות סוערות.
