מערכת ברק ישראלית בקולומביה ( צילום: ב"מ )

הפער שבין הנאומים הדיפלומטיים של נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו – שהפך לאחד המבקרים הקיצוניים של ישראל בעולם – לבין המציאות בשטח, מעולם לא היה זועק יותר. בעוד פטרו מטיח בירושלים האשמות קשות, בדרגים המקצועיים של חיל האוויר שלו מבינים כי אין תחליף לעליונות הטכנולוגית הישראלית.

דיווחים חדשים באתר הביטחוני ZM חושפים כי תהליך האינטגרציה האסטרטגי של מערכת ההגנה האווירית BARAK MX, מתוצרת התעשייה האווירית, נמשך במלוא המרץ. מדובר במהלך שמוכיח כי כאשר מדובר בהגנה על נכסים לאומיים, האינטרס הביטחוני מנצח כל משבר פוליטי.

גוסטבו פטרו ( צילום: שאטרסטוק )