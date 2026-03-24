כיכר השבת
צי מטוסים מיושן

טרגדיה באמזונס: לפחות 66 הרוגים בהתרסקות מטוס צבאי בקולומביה

מטוס תובלה מסוג הרקולס ועליו 121 בני אדם התרסק זמן קצר לאחר ההמראה בדרום קולומביה | הנשיא גוסטבו פטרו כתב: "תאונה מחרידה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות" (חדשות בעולם)

המטוס עולה בלהבות
המטוס עולה בלהבות| צילום: צילום: רשתות חברתיות
המטוס עולה בלהבות (צילום: רשתות חברתיות )

היום (שלישי) לפנות בוקר התרסק מטוס מטען צבאי של צבא קולומביה, מסוג לוקהיד מרטין הרקולס C-130, בסמוך לעיירה פוארטו לגיזמו שבאזור האמזונס הדרומי, על הגבול עם פרו. המטוס, שהוביל בעיקר חיילים ואנשי צוות, התרסק בשדה פתוח כ-2 קילומטרים בלבד לאחר ההמראה.

על פי הדיווחים הרשמיים, לפחות 66 בני אדם נהרגו באסון, מתוך 121 הנוסעים שהיו על הסיפון, לפחות 77 חולצו עם פציעות בדרגות שונות.

תמונות וסרטונים מהזירה הראו ענני עשן שחורים כבדים מיתמרים מהשדה, בעוד תושבים מקומיים מסייעים בחילוץ פצועים על גבי אופנועים ובניסיונות לכבות את האש שפרצה בתוך הצמחייה הסבוכה.

הנשיא גוסטבו פטרו הגדיר את האירוע "תאונה מחרידה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות". בפוסט נוקב שפרסם, טען פטרו כי הוא מנסה לחדש את צי המטוסים הצבאי מזה שנים, אך נתקל ב"קשיים בירוקרטיים" שמנעו זאת. הוא הוסיף ואמר כי "אם פקידי המנהל האזרחיים או הצבאיים אינם עומדים באתגר הזה, יש להדיחם".

מטוסי ההרקולס C-130 נמצאים בשימוש בקולומביה מאז שנות ה-60 המאוחרות ומשמשים ככלי מרכזי להובלת כוחות במסגרת הסכסוך הפנימי במדינה. האסון הנוכחי מצטרף לטרגדיה דומה שאירעה רק בסוף חודש פברואר, אז התרסק מטוס הרקולס של חיל האוויר הבוליביאני באזור מגורים, אירוע שבו נהרגו יותר מ-20 בני אדם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

