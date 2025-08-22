( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

הרשויות בקולומביה מדווחות על יממה קשה במיוחד של מתקפות טרור. נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, עדכן הלילה כי לפחות 12 שוטרים נהרגו לאחר שמסוק משטרתי הופל באזור אנטיוקיה שבצפון המדינה. שעות קודם לכן נהרגו שישה בני אדם ויותר מ-70 נפצעו בפיצוץ מכונית תופת בעיר קאלי שבמערב קולומביה, סמוך לבית ספר צבאי לטיסה.

לדברי הנשיא פטרו, המסוק – מסוג בלאק הוק – שימש את כוחות הלוחמה בסמים והעביר שוטרים לעיירה אמלפי, שם מגדלים קרטלי הסמים את עלי הקוקה המשמשים לייצור קוקאין. על פי דיווחים במדינה, המורדים השתמשו ברחפנים עמוסי חומר נפץ להפלת המסוק, שהתרסק לבסוף בתוך הג'ונגלים. "האחריות לתקרית הזו מיוחסת לארגון שקורא לעצמו החזית ה-36," אמר הנשיא בהתייחסו ל-EMC – התאגדות פלגים של FARC שסירבו להצטרף להסכם השלום שנחתם עם הממשלה ב-2016. שר ההגנה הקולומביאני, פדרו סנצ'ז, מסר כי לפי ממצאים ראשוניים, הפגיעה במסוק גרמה להתלקחות פנימית בכלי הטיס שהובילה להתרסקותו. בתחילה האשים הנשיא פטרו את קרטל הסמים הגדול במדינה, Clan de Golfo, בביצוע המתקפה – וטען כי מדובר בתגובה לתפיסת משלוח קוקאין גדול השייך לארגון. בהמשך הבהיר כי האחריות מוטלת על שרידי ארגון המורדים.

במקביל, בעיר קאלי, השלישית בגודלה במדינה ובה יותר מ-2.2 מיליון תושבים, התפוצץ רכב סמוך לבית ספר צבאי לטיסה. ראש העיר, אלחנדרו אדר, גינה את המתקפה ואמר: "קאלי היא שוב קורבן למתקפה נרקו-טרוריסטית".

שתי המתקפות – הפלת המסוק בצפון המדינה ופיצוץ מכונית התופת בקאלי – מחדדות את עוצמת האיום שמציבים ארגוני הסמים ושרידי המורדים על היציבות בקולומביה, חרף ההסכמים המדיניים שנחתמו בעבר במטרה להביא לסיום סכסוך הדמים במדינה.