מאחורי כל אוניברסיטה

באה לעשות סדר: אוניברסיטת קולומביה בחרה את ג'ניפר מנוקין לנשיאה חדשה

עם ניסיון מוכח בפירוק מאהלי מחאה וניווט בפוליטיקה מקוטבת, ג'ניפר מנוקין היא הניסיון האחרון של אוניברסיטת קולומביה להחזיר את הביטחון לסטודנטים היהודים ולשקם מוסד שאיבד את דרכו בשלוש שנים של אנרכיה וסנקציות פדרליות (חדשות בעולם)

המחאות האנטישמיות באוניברסיטת קולומביה - הנשיאה החדה ג'ניפר מנוקין (צילום: מאת Bascombasement - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179650137)

בשלוש השנים האחרונות, אוניברסיטת קולומביה הפכה לשדה קרב. בין מאהלי מחאה סוערים, עימותים אלימים עם המשטרה, וקיצוצי תקציב דרמטיים מצד הממשל הפדרלי, המוסד המפואר הזה נראה כמי שאיבד את דרכו.

אך כעת, מתוך הכאוס, עולה דמות שאמורה להחזיר את השפיות למורנינגסייד הייטס: ג'ניפר מנוקין.

מינויה של מנוקין, המכהנת כיום כנשיאת אוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון, מגיע ברגע קריטי בהיסטוריה של קולומביה. היא תהיה המנהיגה הרביעית של האוניברסיטה בתוך שלוש שנים בלבד, נתון שמעיד על הטלטלה העמוקה שעבר המוסד מאז 2023.

קודמותיה בתפקיד, בהן נמט (מינוש) שפיק וקתרינה ארמסטרונג, נאלצו לפרוש על רקע ביקורת חריפה על טיפולן במחאות האנטי-ישראליות ובאנטישמיות הגואה בקמפוס.

מנוקין נכנסת לנעליים גדולות. היא יורשת אוניברסיטה שספגה מכה כלכלית קשה: ממשל טראמפ הקפיא בשנה האחרונה מענקי מחקר בשווי 400 מיליון דולר בטענה שהמוסד נכשל בהגנה על סטודנטים יהודים. רק לאחרונה נאלצה קולומביה לשלם מעל 220 מיליון דולר בהסדר פדרלי כדי להחזיר לעצמה חלק מהמימון, תוך שהיא מתחייבת לרפורמות עומק בתהליכי המשמעת ובמאבק באנטישמיות .

שי דווידאי מרצה ישראלי סורב להיכנס לאוניברסיטה קולומביה הריאיון המלא | צפו (צילום: חדשות הערב, כאן 11)

הבחירה במנוקין אינה מקרית. מדובר בשיבוץ מדויק של "האדם הנכון במקום הנכון". היא מגיעה עם רזומה אקדמי מרשים, תארים מהרווארד, ייל ו-MIT וניסיון עשיר כדקאנית בית הספר למשפטים ב-UCL. אך מה שבאמת סלל את דרכה לקולומביה הוא היכולת המוכחת שלה לנווט בתוך פוליטיקה מקוטבת.

בוויסקונסין, מנוקין הראתה מנהיגות נחושה אך קשובה. כשמפגינים פרו-פלסטינים הקימו "עיר אוהלים" בקמפוס שלה באביב 2024, היא לא היססה לשלוח את המשטרה לפנותם לאחר שהפרו את הכללים. עם זאת, היא השכילה לנהל משא ומתן שהביא לפירוק המאהלים ללא אלימות מיותרת, תוך שהיא מדגישה כי תפקיד האוניברסיטה הוא לטפח דיאלוג גם במקומות שבהם ההבדלים נראים בלתי ניתנים לגישור.

הנהלת קולומביה תיארה את מנוקין כמנהיגה ש"אינה נרתעת מקבלת החלטות קשות". היא מביאה איתה הבנה עמוקה של החוק, יכולת הקשבה יוצאת דופן ובניית קונצנזוס. גם בקהילה היהודית בקמפוס מביעים אופטימיות זהירה: מנהל "הלל" בקולומביה ציין כי הוא מקווה שמנוקין תביא את הניסיון וההבנה הדרושים כדי לבנות מחדש את האמון לאחר שנים קשות כל כך.

מנוקין עצמה הצהירה כי היא "נרגשת ומלאת כבוד" להצטרף לאוניברסיטה ברגע היסטורי זה. היא רואה בקולומביה מוסד המוגדר על ידי "חקירה פתוחה ומחויבות למצוינות", ומבטיחה לחבר אותה מחדש לעיר ניו יורק ולערכיה המקוריים.

ג'ניפר מנוקין תיכנס לתפקידה ב-1 ביולי 2026. האם היא תהיה זו שתצליח לכבות את הלהבות ולהחזיר את האקדמיה למרכז הבמה? העולם כולו, ובמיוחד הקהילה היהודית והאקדמית, יעקבו אחריה בציפייה גדולה.

