הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התריע אמש (שני) בפני הקהילה היהודית בסטייטן איילנד על החמרה חסרת תקדים במצב האנטישמיות בעיר. "מצב האנטישמיות בעולם הוא החמור ביותר מאז סוף מלחמת העולם השנייה, ובעיר ניו יורק מאז תחילת ההתיישבות היהודית כאן", מסר אקוניס במהלך מפגש עם ראשי הקהילה.

הקונסול הכללי הזהיר מפני המשך החמרת המצב ותקף בחריפות את התנהלות ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני. "הנפת דגלי חיזבאללה וחמאס הפכה כאן לשגרה בכל הפגנה", ציין אקוניס. "ראש העיר לא רק שלא בולם את התופעות, אלא מלבה את האש והאלימות עם סרטונים והודעות שקריות כמו שהפיץ בזכות 'הנכבה'. אל תתנו לחיוכים מזויפים להטעות אתכם". דבריו של אקוניס מגיעים על רקע סדרה של אירועים אנטישמיים חמורים בחודשים האחרונים. בשבוע שעבר התרחש תקיפה אלימה של צעיר יהודי בלונדון לאחר שדיבר עברית, ולפני כשבועיים נעצרה צעירה בת 18 שתכננה לבצע פיגוע המוני בבית כנסת בטקסס. במקביל, ראש עיריית ניו יורק ממדאני ממשיך להיות במוקד ביקורת חריפה מצד הקהילה היהודית. בסוף השבוע האחרון פרסמה לשכתו סרטון לציון "יום הנכבה" שבו הוצגה הקמת מדינת ישראל כאסון, תוך התעלמות מוחלטת מהפלישה הערבית ומגירוש היהודים ממדינות ערב. בנוסף, נחשפו פוסטים אנטישמיים של אשתו ראמה דוואג'י, שהעניקה לייק לפוסטים שחגגו את טבח ה-7 באוקטובר.

במהלך המפגש בסטייטן איילנד נפגש אקוניס עם רבנים מכל הזרמים וראשי הקהילה היהודית, לצד נשיא הרובע ויטו פוסלה, הידוע בתמיכתו במדינת ישראל. המפגש התמקד בדרכים להתמודדות עם גל האנטישמיות ובחיזוק הקשר בין הקהילה היהודית לבין נציגות ישראל בעיר.

כזכור, בחודש שעבר התריע אקוניס בנאום חריף על שתיקת המערב מול התקפות הטילים האיראניות על ישראל. "אזרחי ישראל מוצאים את עצמם תחת התקפות של אלפי טילים בליסטיים וטילי מצרר, וזוהי הפרה חמורה של החוק הבינלאומי", אמר אז. "אבל אנחנו לא נשתוק יותר אל מול חולשתם של אותם מנהיגים שמתעוררים רק כאשר ישראל צריכה להגן על עצמה".

הקהילה היהודית בניו יורק, הגדולה בעולם מחוץ לישראל, מתמודדת בחודשים האחרונים עם עלייה חדה באירועי אנטישמיות. ארגוני הקהילה המרכזיים הודיעו על חרם של אירועים רשמיים של עיריית ניו יורק, כולל טקס חגיגי לכבוד חודש מורשת יהדות ארצות הברית שאמור להתקיים בקרוב במעון ראש העיר.

יצוין כי בחודש מאי האחרון הניף אקוניס את דגל ישראל בניו יורק לכבוד יום העצמאות ה-78, תוך שהוא מדגיש: "אנחנו לא מוותרים על הנפת הדגל שלנו. בכל מקום ובכל זמן. גם בניו יורק".