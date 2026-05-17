כיכר השבת
מריביירה למבצר

הפירמידות של קרים: כך הפכו חופי חצי האי ל"מצרים" החדשה של רוסיה

האם חצי האי קרים הפך ל"מצרים החדשה"? נופשים המגיעים לחופי הריביירה המפורסמים נדהמים לגלות נוף "פירמידות" משונה שהשתלט על רצועת החול (חדשות בעולם)

חוששים מפלישה ימית -החופים בחצי האי קרים (צילום: רשתות חברתיות)

חצי האי קרים הכבוש עבר "שדרוג" מפתיע, עד כדי כך שתושבים ונופשים החלו להשוות אותו למצרים. הסיבה להשוואה אינה נופש יוקרתי, אלא "שיני הדרקון" מחסומי בטון נגד טנקים בצורת פירמידות קטנות, שמוסקבה פיזרה לאורך קו החוף כחלק מהפיכת האזור למבצר צבאי.

הנופשים הרוסים המגיעים לחופים מביעים זעם ותסכול. הם מתלוננים שה"פירמידות" הללו הורסות את החופשה, חוסמות את הנוף הציורי וממלאות את החול במכשולים אפורים ומאיימים.

במקום ריביירה תוססת, קרים הפכה למבצר בחזית, שבו תעלות קשר וביצורי הגנה החליפו את שמשיות התיירים ואתרי הנופש.

הסיבה למהפך הדרמטי בחופי קרים ברורה: מוסקבה בחרה להפסיק להתייחס לחצי האי כאל יעד נופש ובמקום זאת היא מכינה אותו למגננה צבאית. המעבר מתיירות לביצור נועד להפוך את קרים למבצר קדמי בקו החזית של הים השחור, כחלק מההכנות הרוסיות לאפשרות של לחימה ישירה על השטח.

אוקראינהולדימיר פוטיןולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינהחצי האי קריםצבא רוסיה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר