חצי האי קרים הכבוש עבר "שדרוג" מפתיע, עד כדי כך שתושבים ונופשים החלו להשוות אותו למצרים. הסיבה להשוואה אינה נופש יוקרתי, אלא "שיני הדרקון" מחסומי בטון נגד טנקים בצורת פירמידות קטנות, שמוסקבה פיזרה לאורך קו החוף כחלק מהפיכת האזור למבצר צבאי.

הנופשים הרוסים המגיעים לחופים מביעים זעם ותסכול. הם מתלוננים שה"פירמידות" הללו הורסות את החופשה, חוסמות את הנוף הציורי וממלאות את החול במכשולים אפורים ומאיימים.

במקום ריביירה תוססת, קרים הפכה למבצר בחזית, שבו תעלות קשר וביצורי הגנה החליפו את שמשיות התיירים ואתרי הנופש.

הסיבה למהפך הדרמטי בחופי קרים ברורה: מוסקבה בחרה להפסיק להתייחס לחצי האי כאל יעד נופש ובמקום זאת היא מכינה אותו למגננה צבאית. המעבר מתיירות לביצור נועד להפוך את קרים למבצר קדמי בקו החזית של הים השחור, כחלק מההכנות הרוסיות לאפשרות של לחימה ישירה על השטח.