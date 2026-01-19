סוף הדרך: רובוט משלוחים נתקע על המסילה ונמחץ מהרכבת | צפו

בלילה שבין יום חמישי לשישי, ברחובות מיאמי שבפלורידה, התרחש מפגש בין טכנולוגיה עתידנית למכונה מסיבית מהעידן הישן. רובוט משלוחים אוטונומי, שנועד להביא ארוחות לפתח הבית, מצא את סופו בדרך טרגית על פסי הרכבת הפעילים, לעיני עוברים ושבים המומים.

האירוע, שהתרחש בסביבות השעה 20:00 בערב, תועד בסרטון שהפך במהרה לוויראלי ברשת. גיירמו דאפלו, שיצא לטיול שגרתי עם כלביו, הבחין ברובוט הקטן של חברת "קוקו" (Coco) כשהוא עומד ללא תנועה ישירות על המסילה. לדבריו, הרובוט נשאר תקוע במקומו במשך כ-15 דקות ארוכות. נהג משלוחים של Uber Eats שעבר במקום אף ניסה להתריע בפני החברה על המיקום המסוכן של הרובוט, אך הגורל הקדים אותם.

"הוא הולך להתרסק," נשמע דאפלו אומר בסרטון, רגעים ספורים לפני שרכבת דוהרת הגיעה למקום במהירות גבוהה. המפגש היה בלתי נמנע: הרכבת פגעה ברובוט בעוצמה אדירה, והותירה אחריה רק שברים מפוזרים ומתכת מעוקמת. למרבה המזל, לא דווח על פגיעות בנפש, והרכבת המשיכה בדרכה לאחר האימפקט.

חברת Coco Robotics, המפעילה את הרובוטים מסרה בתגובה כי מדובר ב"כשל חומרתי נדיר ביותר" שאירע בזמן שהרובוט היה בדרכו, אך לא במהלך ביצוע משלוח באותו רגע.

"בטיחות היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו," נמסר מהחברה, תוך שהם מציינים כי הרובוטים שלהם גומעים אלפי קילומטרים בבטחה וכי הם מנוטרים בזמן אמת על ידי "טייסי בטיחות" אנושיים.