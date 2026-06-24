"התקרה קורסת": זעזוע במפלגה הדמוקרטית אחרי ניצחון הקיצוניים

בכירים במפלגה הדמוקרטית הביעו הלם לאחר ששלושה מועמדים סוציאליסטים ואנטי ישראליים, שנתמכו על ידי ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, ניצחו בבחירות המקדימות לקונגרס בניו יורק.

הפעיל הפוליטי ואן ג'ונס אמר ברשת CNN: "התקרה קורסת הלילה על הממסד של המפלגה הדמוקרטית". לדבריו, "זה כבר לא רק תנועה, אלא תנועה ומכונה פוליטית בו זמנית. אם ממדאני משלים את הניצחון המשולש הזה, מדובר בעידן חדש בפוליטיקה של המפלגה הדמוקרטית".

הסנאטור ג'ון פטרמן מתח ביקורת חריפה על התוצאות ואמר כי "אלה ימי הריקודים של השמאל הקיצוני". לדבריו, חלק מהמועמדים "רוצים לבטל את רשות ההגירה, לבטל את המשטרה ולבטל את הגבול". הוא הוסיף כי הזוכים מייצגים את "האגף הפרו-חמאסי המלא" של המפלגה, שלדבריו "הכריז מלחמה על הדמוקרטים הרגילים".

גם חברי קונגרס מתונים הביעו דאגה מהתוצאות. חבר הקונגרס טום סואוזי אמר כי תנועת הסוציאליסטים הדמוקרטים "מארגנת את השטח בזמן שאחרים רק מתלוננים", ואילו חבר קונגרס דמוקרטי נוסף הגדיר את התוצאות כ"רעידת אדמה" וכ"תבוסה גדולה לממסד הדמוקרטי".

בקרב הדמוקרטים גובר החשש כי גל הניצחונות של מועמדי השמאל הסוציאליסטי צפוי להעמיק את המאבק הפנימי על דמותה ועתידה של המפלגה.