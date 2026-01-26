מדענים מסין מצאו 1,730 וירוסים בחור הכחול העמוק ביותר בעולם

חור כחול ( צילום: שאטרסטוק )

במרחק של כ-9 קילומטרים מהאי דראמונד שבאיי פארסל, שוכן "חור הדרקון". ממעוף הציפור, המקום נראה ככתם כחול כהה ועמוק בלב הים הבהיר, תופעה שנוצרת בשל העומק הרב של המים.

התהום הרטובה מתאפיינת בעומק של 300.89 מטרים, ובנקודות מסוימות מגיע רוחבה עד 130 מטרים. עד שנת 2024 נחשבה התהום לחור הכחול העמוק ביותר בעולם, אך לאחר גילוי חור "טאם ג'ה" במקסיקו, התדרגה במקום השני. עם זאת, היא עדיין עמוקה בכ-100 מטרים מהחור הכחול המפורסם של דין באיי בהאמה. מדענים סינים מהאקדמיה הסינית למדעים חשפו לאחרונה כי המעמקים הללו אינם ריקים כפי שניתן היה לחשוב. באמצעות רובוטים תת-ימיים מתקדמים ושיטות גנטיות, זוהו כ-1,730 נגיפים שונים החיים בתוך המבנה הייחודי הזה.

חור כחול ( צילום: שאטרסטוק )

הנתון המדהים ביותר הוא שכ-77% מהנגיפים הללו הם חדשים לחלוטין למדע ולא תועדו מעולם בשום מאגר נתונים. מדובר בנגיפים שחלקם שייכים למשפחות ייחודיות המצויות אך ורק בסביבה המבודדת של חור הדרקון.

החל מעומק של כ-115 מטרים, ריכוז החמצן בחור הדרקון צונח כמעט לאפס. באזור זה, המכונה "אזור אנאוקסי" (נטול חמצן), דגים וצמחים רגילים אינם יכולים לשרוד. עם זאת, הנגיפים שנמצאו שם משגשגים בתוך קהילות של מיקרובים המתקיימים על תרכובות כימיות במקום על אור שמש.

החוקרים מצאו כי נגיפים אלו פועלים כ"בקטריופאג'ים" – וירוסים שתוקפים חיידקים – והם ממלאים תפקיד קריטי במחזור החומרים המזינים במערכת האקולוגית המנותקת הזו. חשוב להדגיש: נגיפים אלו אינם מהווים סכנה לבני אדם. הם חלק בלתי נפרד מ"המערכת המטבולית" של החור, המסייעת במיחזור פחמן, חנקן וגופרית.

חורים כחולים הם הרבה יותר מסתם פלא טבע יפהפה; הם נחשבים למעבדות טבעיות המאפשרות למדענים לחקור את שינויי האקלים, את ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ ואת התפתחות החיים בתנאים קיצוניים. המידע שנאסף מחור הדרקון, כולל דגימות סלע, מינרלים ובקטריות, מספק הצצה להיסטוריה של העולם עוד מהתקופה בה החור נוצר.

בעתיד, מדענים מתכננים משלחות נוספות עם צוללות מתקדמות כדי להבין כיצד הנגיפים הללו משתנים בין השכבות השונות של המים וכיצד הם משתווים לנגיפים בחורים כחולים אחרים ברחבי הגלובוס.