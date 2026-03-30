'שעת כדור הארץ' | התנועה שנאבקת במשבר האקלים - בעזרת חושך

תנועת "שעת כדור הארץ" נולדה בשנת 2007 בעיר סידני, ביוזמת ארגון WWF, כפעולה סמלית: כיבוי אורות למשך שעה אחת כאות מחאה נגד שינויי האקלים. מאז, היא התפתחה לאחד האירועים הסביבתיים הגדולים בעולם, בהשתתפות יותר מ־190 מדינות.

העיקרון פשוט אך עוצמתי: בכל שנה, ב-28 במרץ בשעה 20:30 לפי הזמן המקומי, אזרחים, מוסדות ואתרים מפורסמים מכבים את התאורה הלא חיונית למשך שעה. מאחורי המחווה הזו מסתתר ניסיון עמוק יותר - לייצר מודעות, לחץ ציבורי ושינוי התנהגותי ארוך טווח. 2026: לא רק לכבות אור – אלא לפעול השנה, עם ציון 20 שנה לאירוע, הדגש השתנה: לא רק "לכבות את האור", אלא "להקדיש שעה לכדור הארץ". תחת הסיסמה "Give an Hour for Earth", הציבור נקרא לבצע כל פעולה חיובית למען הסביבה - מהפחתת בזבוז ועד יוזמות קהילתיות. המסר הוא שמשבר האקלים ואובדן המגוון הביולוגי אינם בעיות עתידיות - אלא אתגרים מיידיים המחייבים שינוי עמוק בהרגלים.

מחושך סמלי לאפקט ממשי

לאורך השנים נרשמו ירידות מסוימות בצריכת החשמל בזמן האירוע – בממוצע כ־4% במדינות שונות. עם זאת, חוקרים מדגישים כי התרומה האמיתית של "שעת כדור הארץ" אינה בהכרח החיסכון המיידי, אלא ביצירת שינוי תודעתי והנעת תהליכים ארוכי טווח.

השנה, ב־2026, מדינות רבות ציינו את האירוע בהיקף חסר תקדים. בהודו, למשל, כובו אורות באתרים היסטוריים, מבני ממשל ונקודות ציון מרכזיות ברחבי המדינה, כחלק מאחד מהאירועים המתואמים הגדולים ביותר שנראו במסגרת היוזמה.

התמונות החוזרות מדי שנה - מגדלים חשוכים, גשרים מואפלים וקווי רקיע כבויים - הפכו לסמל גלובלי: רגע שבו העולם כולו עוצר, ולו לשעה, כדי להביט בעצמו.

בין ביקורת לתקווה

לצד התמיכה הרחבה, יש גם ביקורת. יש הטוענים כי מדובר במחווה סמלית בלבד, שאינה מתורגמת לשינוי אמיתי, או כי האחריות מוטלת בעיקר על ממשלות ותעשיות גדולות – ולא על הפרט. ועדיין, עבור רבים, "שעת כדור הארץ" היא נקודת כניסה. פעולה קטנה שמובילה לשינוי גדול יותר.