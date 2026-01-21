הנשיא טראמפ, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

זינה עוזייר, שהציגה עד לאחרונה בפרופיל הלינקדאין שלה כי היא משמשת כעוזרת לתובעת הכללית של מדינת מישיגן, פוטרה מתפקידה ואינה מועסקת עוד במחלקת התובע הכללי של המדינה.