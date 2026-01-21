זינה עוזייר, שהציגה עד לאחרונה בפרופיל הלינקדאין שלה כי היא משמשת כעוזרת לתובעת הכללית של מדינת מישיגן, פוטרה מתפקידה ואינה מועסקת עוד במחלקת התובע הכללי של המדינה.
הפיטורים קרו על רקע בדיקה שנערכה בעניינה בעקבות פרסומים חריפים ברשתות החברתיות נגד ארצות הברית וישראל.
הבדיקה נפתחה לאחר שנחשפו פוסטים שבהם יוחסו לעוזייר התבטאויות קיצוניות, ובהן קללות וגינויים חריפים נגד ישראל וארה״ב. בין השאר צוטטה עוזייר מתייחסת לישראל כ"ישות ציונית פושעת".
למרות פיטוריה ממשרד התובע הכללי של מישיגן, באתר לשכת עורכי הדין של קליפורניה מצוין כי רישיון עריכת הדין של עוזייר עדיין בתוקף, וכי כתובתה הרשמית עודנה מופיעה כקשורה למשרד התובע הכללי במדינה.
על אף סיום העסקתה, עוזייר ממשיכה להופיע בפעילות ציבורית. באמצע ינואר השתתפה בפאנל שנערך בגרנד ראפידס ביוזמת ארגון פרו-פלסטיני מקומי, שבו הוצגה כעורכת דין ופעילה פוליטית.
בדבריה באותו אירוע הביעה עוזייר ביקורת חריפה על מערכת החוק בארצות הברית וטענה כי היא אינה מגינה על פעילים פרו-פלסטינים, תוך התייחסות לפרשות עבר שבהן לטענתה סיוע הומניטרי הוגדר כתמיכה בטרור.
