צה"ל פועל ברפיח ( צילום: דו"צ )

הרשויות במצרים נערכות לאפשרות שצה"ל יכבוש בכל רגע את השטחים בעיר עזה ובצפון הרצועה שעדיין אינם בשליטת ישראל. הצבא המצרי מגביר את נוכחותו בגבול המזרחי, מחשש להשלכות הומניטריות וביטחוניות של מתקפה כזו.

גורמי ביטחון מצריים מעריכים כי פעולות צה"ל עלולות להביא לגל פליטים של כמיליון תושבים שיברחו מדרום העיר אל דרום הרצועה. הם מזהירים כי מצב זה עלול לפתוח פתח למאמצים ישראליים לכיוון מעבר רפיח, ולגרום להעברת נטל הומניטרי כבד לסיני. מקור בכיר בקהיר סיפר לעיתון הקטארי "אל־ערבי אל־ג׳דיד": "אנו רואים בתרחיש זה איום ישיר על הביטחון הלאומי – מעבר ההמונים עלול להפוך את המשבר לבעיה פנים־מצרית. אנחנו מחזקים את הגבול כדי למנוע חדירות ולהעביר מסר פוליטי ברור: כל פתרון על חשבון אדמותינו אינו מתקבל על הדעת."

התרגיל של צבא סין עם צבא מצרים ( צילום: חיל האוויר העממי של סין )

במקביל למישור הביטחוני, המו"מ לשחרור החטופים ממשיך: בסוף השבוע דווח כי שיחות תיאום על מיקום ומועד המשא ומתן יצאו לדרך. ההערכה היא שהמשלחת הישראלית תצא בימים הקרובים, ייתכן אף למיקום חדש, בעוד הצוות שהוביל את השיחות בדוחא צפוי לעמוד בראש המשלחת גם הפעם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר אתמול את התוכנית הצבאית לכיבוש העיר עזה. הכוחות הקרקעיים פרוסים בפאתי העיר, כשהשלב הבא במבצע, שכונה כעת "אגרוף הברזל", צפוי לכלול צירי גישה ישירים לאזורים חיוניים, כולל בית החולים השדה שהקימה איחוד האמירויות ברפיח, כחלק מהתכנון ההומניטרי.

חמאס הגיב להודעות ישראל בהצהרה חריפה: "הממשלה הציונית מתעקשת להמשיך במלחמה תוך הסלמה בפעולותיה בעיר עזה. התעלמות נתניהו מהצעת המתווכות מוכיחה שהוא המכשול האמיתי להסכם. ישראל לא תשיג את יעדיה – וכיבוש העיר לא יהיה פיקניק."