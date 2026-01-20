אילון מאסק, ומייקל או'לירי, מנכ"ל ריינאר ( צילום: שאטרסטוק )

עימות חריף ברשת ה-X בין אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, לבין מייקל או'לירי, המנכ"ל המיתולוגי של חברת ריינאייר, הגיע לשיא חדש כאשר מאסק העלה את האפשרות לרכוש את חברת התעופה האירית.

הסכסוך החל סביב סירובו של או'לירי להתקין את מערכת האינטרנט הלוויינית Starlink (מבית SpaceX של מאסק) בצי המטוסים של ריינאייר, המונה למעלה מ-600 כלי טיס. או'לירי, הידוע בגישתו החסכנית, דחה את הרעיון על הסף בטענה כי נוסעים בטיסות קצרות אינם זקוקים ל-Wi-Fi. לדבריו, התקנת האנטנה על גוף המטוס תוסיף משקל וגרר שיגררו "קנס דלק" של כ-2%, עלות שלדבריו נעה בין 200 ל-250 מיליון דולר בשנה. תגובתו של מאסק לא איחרה לבוא. הוא כינה את או'לירי "אידיוט מוחלט" וטען כי הוא אינו מבין כיצד למדוד את השפעת הציוד על צריכת הדלק. מאסק הוסיף וטען כי קישוריות בטיסה הופכת מסטנדרט של יוקרה לצורך בסיסי, וחברות שלא יציעו זאת יאבדו לקוחות. הטונים עלו כאשר ריינאייר, הידועה בנוכחות הצינית שלה ברשתות החברתיות, לעגה לתקלה טכנית ב-X, מה שהוביל את מאסק להציע את הצעד הדרמטי מכל: השתלטות עוינת. מאסק פרסם סקר בחשבונו האישי שבו שאל את עוקביו האם עליו לקנות את ריינאייר ו"להציב מישהו ששמו האמיתי הוא ריין (Ryan) בראשות החברה".

מטוס החברה ( צילום: shutterstock )

התוצאות היו חד-משמעיות: בסקר שבו השתתפו מאות אלפי גולשים, כ-79% הצביעו בעד הרכישה. מאסק לא עצר שם ותהה בפומבי: "כמה יעלה לקנות אתכם?".

למרות הדרמה, הדרך לכיבוש ריינאייר אינה פשוטה. שווי השוק של החברה מוערך בכ-30 מיליארד אירו, והיא נחשבת לחברת הלואו-קוסט הגדולה באזור. או'לירי עצמו הוא אחד מעשרת בעלי המניות הגדולים בחברה, ובשבוע שעבר הוא הבהיר את דעתו על מאסק כשכינה אותו שוב "אידיוט" בפודקאסט.

בעוד שריינאייר טרם הגיבה רשמית לאיומי הרכישה, מומחים מזכירים כי מאסק כבר הוכיח בעבר שפוסטים ב-X יכולים להפוך למציאות עסקית, כפי שקרה ברכישת טוויטר.

האם נראה בקרוב את דיילי ריינאייר מציעים גלישה במהירות לוויינית תחת בעל בית חדש? נכון לעכשיו, הקרב הזה נשאר על הקרקע – או לפחות על שרתי הנתונים של ה-X.