ענקית הלואו קוסט תפצה נוסע בעשרות אלפי אירו בגלל כוס תה

נוסע אירי בן 14 קיבל פיצוי של 20,000 אירו מענקית הלואו קוסט ריינאייר לאחר שסבל מכוויות שנגרמו כתוצאה מתה חם שנשפך במהלך טיסה לאי זקינתוס שביוון. התקרית התרחשה כאשר המשפחה נסעה לחופשה, ועל פי התביעה צוות האוויר לא סיפק סיוע מיידי.

התיק הובא לבית המשפט האזרחי המחוזי בדבלין, שם אישרה השופטת את הפשרה בעקבות ראיות המתארות עיכוב בתגובת הצוות, אספקה ​​רפואית מוגבלת על הסיפון והמצוקה שחוו הן הילד והן אמו. ריינאייר טוענת כי היא פועלת לפי נהלים קבועים בתעשייה לניהול בעיות רפואיות על הסיפון ואישרה כי סיוע מתאים סודר עם הנחיתה.

בתביעה שהגישה אמו של הילד נאמר כי פורסמה הודעה בתא הנוסעים המחפשת נוסעים בעלי הכשרה רפואית, מכיוון שהצוות לא יכל לגשת לערכת רפואה משנית ללא נוכחות איש מקצוע מוסמך. אך מכיוון שאף מתנדב לא הגיש מועמדות, המשפחה לא קיבלה טיפול על הסיפון.

ריינאייר דאגה לאמבולנס שימתין למטוס עם הגעתו לזקינתוס, שם טיפל צוות רפואי מקומי בילד בתרסיס מי מלח ובמשחה לכוויות. הפציעה מנעה ממנו לשחות במהלך חופשת המשפחה בת השבוע, שתוארה בבית המשפט כ"קשה במיוחד" עבורו.

עם שובו לדבלין, רופא המשפחה שלו אבחן כוויה מדרגה שנייה, אך אישר שלא נותרה צלקת ארוכת טווח. ריינאייר הציעה לאחר מכן פיצוי של 20,000 אירו, אותו אישר בית המשפט כסביר.

השופטת שינייד מקמולן ציינה כי ההצעה "שיקפה כראוי את הכאב, הנכות הזמנית וההנאה המופחתת מהחופשה". תביעה נפרדת בסך 60,000 אירו שהגישה האם בנוגע לכוויות שלה בוטלה בעבר בהסכמה.

עורך הדין שייצג את המשפחה הדגיש את המחיר הרגשי שנגרם לנער, וקבע כי חוסר היכולת להשתתף בפעילויות הרגילות "פגע משמעותית בהנאתו". בית המשפט קיבל את הפשרה וסגר את התיק.