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ירידה חדה

הפסיד 350 מיליארד דולר בתוך שבוע: מאסק צנח בגלל מפולת במנייה

הונו של אילון מאסק ירד ב-350 מיליארד דולר תוך שבוע עקב מפולת במניית ספייס אקס | כל הפרטים על הירידה החדה בשווי החברה והשלכותיה

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

הונו של אילון מאסק נחתך בכ-350 מיליארד דולר בתוך פחות משבוע, לאחר שמניית ספייס אקס איבדה גובה בחדות והחברה מחקה כטריליון דולר משוויה בשוק.

לפי הדיווחים, שווי החברה ירד לכ-2 טריליון דולר לאחר גל מכירות מצד משקיעים, שהגיע בעקבות חששות מהערכת השווי הגבוהה ומהוצאות הענק של החברה על בינה מלאכותית ופרויקטים עתידיים.

בעקבות הירידה, הונו של מאסק ירד לכ-1.1 טריליון דולר "בלבד" לעומת 1.45 טריליון שהיו לו קודם לכן.

הירידה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שספייס אקס השלימה הנפקה היסטורית שהפכה את מאסק לאדם הראשון בעולם שחצה את רף הטריליון דולר בהון אישי. בשיא העליות הוערכה החברה ביותר מ־2.6 טריליון דולר, אך מאז איבדה מאות מיליארדי דולרים משוויה.

למרות המפולת האחרונה, מניית ספייס אקס עדיין נסחרת מעל מחיר ההנפקה המקורי. החברה דיווחה על יותר מ-100 מיליארד דולר במזומנים, אך ממשיכה לרשום הפסדים כבדים בשל השקעות מסיביות בתחום הבינה המלאכותית ובפיתוח הדור הבא של טכנולוגיות החלל.

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