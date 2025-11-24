אמירייטס חוזרת: מתי תחודש הטיסה לישראל?

חברת התעופה "אמירייטס" ( צילום: אתר שאטרסטוק )

חברת התעופה הענקית "אמירייטס" מאיחוד האמירויות הערביות מתכננת לחזור ולהפעיל קו טיסות ישיר לישראל בתחילת שנת 2026. חידוש הטיסות, לראשונה מאז פרוץ המלחמה, מהווה איתות חיובי ביותר ליחסים האזרחיים בין המדינות ולשיפור במצב הביטחוני באזור.

הפגישה בדובאי: נכונות ראשונית לחידוש ההתקדמות בנושא נחשפה לאחר שבשבוע שעבר התקיימה בדובאי פגישה רשמית בין הנהלת חברת "אמירייטס" לבין שרת התחבורה הישראלית, מירי רגב. במסגרת המפגש, הציגה הנהלת החברה נכונות ראשונית לחידוש פעילותה בנמל התעופה בן גוריון כבר ברבעון הראשון של השנה הבאה. מאז פרוץ הלחימה והעלאת אזהרות המסע, הפסיקה החברה לחלוטין את טיסותיה הישירות לנתב"ג. עם זאת, היא המשיכה לאפשר לישראלים לטוס דרכה באמצעות טיסות המשך (קונקשן) בדובאי, בירת האמירויות. הזוי: מאחרים לטיסה פרצו את השער ורצו לעבר המטוס שהחל בהמראה | תיעוד איציק אברהם | 20:45 עדיין נותרו סימני שאלה למרות האיתות החיובי והנכונות העקרונית, נכון לעכשיו עדיין אין פרטים סופיים ורשמיים לגבי חידוש הקו. "אמירייטס" טרם קבעה תאריך מדויק לשובה לישראל, לא מסרה כמה טיסות שבועיות בכוונתה להפעיל, וחשוב מכך – טרם החלה במכירת כרטיסים לציבור הרחב עבור הקו. גורמים בענף התעופה מציינים כי חברות זרות מחכות לא רק לאישור ביטחוני מטעמן, אלא גם לירידה ברמת אזהרות המסע, מה שמעיד על שיקולי ביטחון וביקוש יחד.

דיילות צנועות ומחלקות מאובזרות עד לפרט הקטן ביותר ( צילום: אמירייטס Emirates )

לא לבד: מרוקו כבר חידשה

איחוד האמירויות מצטרפת למדינה נוספת שחידשה לאחרונה את קשריה האוויריים עם ישראל: מרוקו. מוקדם יותר החודש, חידשה חברת התעופה המרוקאית את טיסותיה הישירות לישראל.

הטיסות הישירות בין שתי המדינות - מרוקו וישראל - הופסקו בתחילת המלחמה, לאחר שהמטה לביטחון לאומי (מל"ל) העלה את אזהרת המסע למרוקו לדרגה 3. הפסקת הטיסות באותה עת כללה הן את חברות התעופה הישראליות והן את חברת התעופה המרוקאית. חידוש הקו מרומז על הערכה מחודשת של הסיכונים והתחלת חזרה לשגרה מול המדינות החתומות על "הסכמי אברהם".