לאחר החקיקה בקונגרס, משרד המשפטים האמריקני פרסם ביום שישי את תיק אפשטיין, מסמכים ותמונות מעזבונו של האיש הידוע לשמצה שסיים את חייו בכלא האמריקני.

פרסום התיק הגיע בעקבות לחץ גדול מצידם של הדמוקרטים וכמה מורדים במפלגה הרפובליקנית, מתוך אמונה ששמו של טראמפ, חברו הטוב במאה הקודמת של האיש - יופיע באופן נרחב בעזבון.

אלא שביום שישי הופתעו האמריקנים לראות עשרות עמודים מושחרים, תמונות מושחרות בחלקן, וקבצים רבים שככל הנראה חסרים בתיקייה שפרסם משרד המשפטים.

הזעם גבר עוד יותר לאחר שהתברר שתמונה של שידה בה נראית ערימה גדולה של תמונות - אחת מהן של טראמפ, נעלמה לאחר 24 שעות במפתיע מאתר משרד המשפטים, לצד 15 קבצים נוספים שהוסרו לאחר שהועלו לאוויר.

הממשל לא הגיב לשאלות העיתונאים מדוע התמונה נעלמה לפתע, וההערכה היא שעובדי המשרד "פספסו" את התמונה בה נראה נשיא ארה"ב בתמונה אחרת, והחליטו להסירה לאחר מכן.

במקביל, תמונות רבות של ביל קלינטון, נשיא ארה"ב לשעבר ובעלה של המועמדת לנשיאות נגד טראמפ הילארי קלינטון, דווקא פורסמו בהרחבה במסמכים שפרסם משרד המשפטים.

משרד המשפטים הסביר כי ההשחרה נועדה "להגן על הקרבנות", אולם ההסבר הזה לא תמיד הסביר את התופעה, כאשר מאות עמודים מושחרים לחלוטין פורסמו, גם אם ניתן היה לכאורה להסתפק בהשחרת שמם של הקרבנות בלבד.

הדמוקרטים הגיבו להסרת התמונות: "מה עוד מסתירים מאיתנו? אנחנו צריכים שקיפות עבור הציבור האמריקאי".

פרשנים בארה"ב אומרים כי בסופו של דבר, למרות ההתנגדות הראשונית, הצליח הנשיא לעשות שימוש פוליטי בפרסום התמונות נגד יריביו, ולהגן על עצמו מפני ביקורת אם שמו או תמונותיו היו מופיעים במסמכים. "העובדה שטראמפ שולט במשרד המשפטים איפשרה לו לעשות מה שהוא רוצה", אמרו מבקריו.