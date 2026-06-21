השוטר עומד לקפוץ ( צילום: רשתות חברתיות )

קצין משטרה צבאית בדימוס נפצע באורח קשה לאחר שניסה לבצע "קפיצת מטוטלת" מגשר במדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל. במהלך הפעילות המורכבת, האיש התרסק בעוצמה רבה אל תוך אחד מעמודי הבטון של הגשר ואיבד את הכרתו באופן מיידי. הבוס עם הכרבולת: התרנגול הברזילאי הגבוה ביותר בעולם דני שפיץ | 12:52 "סלט מילים": מועמדת אפשרית לנשיאות חטפה אש אחרי נאום מוזר אריה רוזן | 12:51 צוותי כיבוי אש שהוזעקו לזירה פעלו לחילוצו של הפצוע בעודו תלוי באוויר, ופינו אותו בדחיפות לבית חולים סמוך כשמצבו מוגדר קשה. התיעוד מהזירה, נצפה השוטר ברגע שבו הקפיצה הופכת לתאונה מחרידה ואת הפצוע נותר חסר אונים על החבלים.

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המקרה הקשה הזה מצטרף לשבוע שחור בענף האקסטרים בברזיל, שכן הוא התרחש ימים ספורים בלבד לאחר אסון קטלני אחר. רק לאחרונה, מצאה את מותה מריה אדוארדה רודריגז דה פרייטס, צעירה בת 21, לאחר שנדחפה מגובה של 40 מטרים בגשר "פונטה דו אסקלטו".

המדרכים משליכים את הצעירה - צילום: רשתות חברתיות המדרכים משליכים את הצעירה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

במקרה המזעזע ההוא, שהופץ גם הוא בתיעוד קשה לצפייה, המדריכים השליכו את הצעירה אל התהום מבלי שווידאו כי היא קשורה לחבל הבטיחות, מה שהוביל למותה המיידי.