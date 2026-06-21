כיכר השבת
שבוע של אסונות בברזיל

תיעוד מצמרר: קצין משטרה התרסק על עמוד גשר במהלך קפיצת אקסטרים 

ספורט האקסטרים בברזיל הופך למלכודת מוות: תיעוד מחריד חושף את הרגע שבו קפיצת חבל השתבשה והותירה פצוע קשה תלוי בין שמיים לארץ | האירוע מגיע ימים ספורים לאחר טרגדיה קטלנית נוספת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)

השוטר עומד לקפוץ (צילום: רשתות חברתיות )

קצין משטרה צבאית בדימוס נפצע באורח קשה לאחר שניסה לבצע "קפיצת מטוטלת" מגשר במדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל. במהלך הפעילות המורכבת, האיש התרסק בעוצמה רבה אל תוך אחד מעמודי הבטון של הגשר ואיבד את הכרתו באופן מיידי.

צוותי כיבוי אש שהוזעקו לזירה פעלו לחילוצו של הפצוע בעודו תלוי באוויר, ופינו אותו בדחיפות לבית חולים סמוך כשמצבו מוגדר קשה. התיעוד מהזירה, נצפה השוטר ברגע שבו הקפיצה הופכת לתאונה מחרידה ואת הפצוע נותר חסר אונים על החבלים.

המקרה הקשה הזה מצטרף לשבוע שחור בענף האקסטרים בברזיל, שכן הוא התרחש ימים ספורים בלבד לאחר אסון קטלני אחר. רק לאחרונה, מצאה את מותה מריה אדוארדה רודריגז דה פרייטס, צעירה בת 21, לאחר שנדחפה מגובה של 40 מטרים בגשר "פונטה דו אסקלטו".

המדרכים משליכים את הצעירה
המדרכים משליכים את הצעירה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במקרה המזעזע ההוא, שהופץ גם הוא בתיעוד קשה לצפייה, המדריכים השליכו את הצעירה אל התהום מבלי שווידאו כי היא קשורה לחבל הבטיחות, מה שהוביל למותה המיידי.

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