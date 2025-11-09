משפחה איראנית נתפסה במאוריציוס עם דרכונים ישראליים מזויפים

אירוע חריג במאוריציוס: משפחה איראנית בת שלוש נפשות, נעצרה בביקורת הגבולות לאחר שניסתה להיכנס למדינה עם דרכונים ישראליים מזויפים.

לאחר בדיקה מול רשות האוכלוסין וההגירה בישראל דרך האינטרפול, התברר כי מדובר בדרכונים גנובים שפרטיהם שונו. הרשויות המקומיות במאוריציוס מנעו את כניסת המשפחה ופתחו בבדיקה רחבה בשיתוף גורמים ישראליים ובינלאומיים.

ברשות האוכלוסין ציינו כי זהו אינו מקרה ראשון: בשנים האחרונות נחשפו ניסיונות דומים של אזרחים איראנים להשתמש בזהויות ישראליות מזויפות בנמלי תעופה ברחבי העולם.