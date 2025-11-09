כיכר השבת
דרמה דיפלומטית

משפחה איראנית נתפסה במאוריציוס עם דרכונים ישראליים מזויפים

הרשויות המקומיות באי ההודי עצרו שלושה חשודים שהתחזו לישראלים; רשות האוכלוסין בישראל זיהתה כי מדובר בדרכונים גנובים — לאיראנים מיוחסים ניסיונות דומים בעבר בקנדה, הולנד ויוון (בעולם, חוק ומשפט)

דרכון מזויף (צילום: רשות האוכלוסין)

אירוע חריג במאוריציוס: משפחה איראנית בת שלוש נפשות, נעצרה בביקורת הגבולות לאחר שניסתה להיכנס למדינה עם דרכונים ישראליים מזויפים.

לאחר בדיקה מול רשות האוכלוסין וההגירה בישראל דרך האינטרפול, התברר כי מדובר בדרכונים גנובים שפרטיהם שונו. הרשויות המקומיות במאוריציוס מנעו את כניסת המשפחה ופתחו בבדיקה רחבה בשיתוף גורמים ישראליים ובינלאומיים.

ברשות האוכלוסין ציינו כי זהו אינו מקרה ראשון: בשנים האחרונות נחשפו ניסיונות דומים של אזרחים איראנים להשתמש בזהויות ישראליות מזויפות בנמלי תעופה ברחבי העולם.

