"ענני סקאד" בפנסילבניה ( צילום: רשתות חברתיות )

בשבוע שעבר תושבי העיירה סמית'טון שבפנסילבניה מצאו את עצמם בלב דרמה. עננים שחורים, משוננים ונמוכים החלו לרחף מעל המבנים, כשהם נראים כמו משפכי טורנדו בהתהוות. הבהלה הייתה כה גדולה, עד ששירות המזג האוויר הלאומי (NWS) הוציא אזהרת טורנדו ושיטפונות מידיים לאזור דרום-מערב פנסילבניה.

הרשתות החברתיות התמלאו במהירות בתמונות וסרטונים של מה שרבים היו בטוחים שהוא טורנדו הרסני. המראה המאיים של עננים נמוכים הנעים במהירות ונתלושים מבסיס הענן גרם לתושבים רבים להאמין שהם נמצאים בסכנה מיידית.

"ענני סקאד" - צילום: רשתות חברתיות "ענני סקאד" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42

למרות המראה המבעית, המטאורולוגים מיהרו להרגיע: לא מדובר בטורנדו, אלא בתופעה אטמוספירית המכונה "ענני סקאד". ענני סקאד הם שברי עננים נמוכים, קרועים ובעלי צורה לא סדירה שנוצרים מתחת לבסיס הענן המרכזי של סערה. לעיתים קרובות הם נחשבים ל"טורנדו מזויף" בגלל המיקום הנמוך שלהם והאופן שבו הם נעים בשמיים. משאלה אחרונה: טראמפ חשף מה ביקש ממנו גרהאם שעות לפני פטירתו אריה רוזן | 12.07.26 למה זה קרה? התופעה המרהיבה הזו מתרחשת כאשר זרמי אוויר חמים העולים לתוך הסערה מושכים איתם שברי עננים מהאוויר הלח והקריר שנמצא מתחת לבסיס הענן המרכזי. השילוב של תנועת האוויר והצורה המשוננת של העננים יוצר אשליה אופטית של סיבוב (רוטציה), הדומה לזו של טורנדו.

זווית נוספת על ענני סקאד - צילום: רשתות חברתיות זווית נוספת על ענני סקאד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

איך מבדילים בין "סקאד" לטורנדו אמיתי? מומחים מסבירים כי המפתח טמון בבחינה מקרוב: בענני סקאד אין סיבוב מאורגן ומרכזי סביב ציר. הם נראים כמפוזרים או תלויים בנפרד, ולא כמשפך רציף המחובר לבסיס הסערה. בניגוד לטורנדו, ענני סקאד אינם מרימים פסולת או אבק מהקרקע.

בסופו של דבר, למרות המראה הדרמטי שהקפיץ את פנסילבניה, ענני הסקאד הם תופעה בלתי מזיקה לחלוטין המהווה עדות עוצמתית לכוחות הדינמיים הפועלים בתוך סופות רעמים.